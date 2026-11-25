Emilio Delgado, cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, ha publicado este lunes un vídeo electoral en el que aparece entrenando: en un gimnasio boxeando o corriendo por la calle. Lo intercala con imágenes suyas en la Asamblea o en platós de televisión, como si de distintos cuadriláteros se tratara.

Una imagen que contrasta con la que la izquierda ha querido mostrar de los hombres y de la masculinidad, a la que ha demonizado durante todos estos años. El propio Delgado lo reconoció hace meses. "Necesitamos acercarnos a los chicos de 18 a 24 años que se están yendo a la derecha. Desde la izquierda tenemos que tener algo que decirles", admitió en la cadena SER.

En la charla que protagonizó a principios de año con Gabriel Rufián, y que le catapultó a la fama, también reconoció el error que, a su juicio, supone que la izquierda no hable de la falta de seguridad en algunos barrios. "Joder, cuando uno vive en un barrio que es complicado, que su hijo no puede bajar a la plaza porque hay problemas, esa persona necesita que la izquierda diga algo ahí también", sostuvo el también diputado madrileño de Más Madrid, quien ahondó en que "a la izquierda, a veces, le da pudor hablar de seguridad y necesitamos sociedades donde la gente se sienta segura", y que "hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle porque hay movidas y quien diga que esto no es así es porque no ha vivido nunca en un barrio así".

Pero esto fue algo que no gustó escuchar entre sus filas, pues reconocer la inseguridad en algunas zonas o barrios es un tabú para la izquierda, que se ha afanado por negar de plano esta problemática y tildar de extrema derecha o fascista a todo aquel que quisiera plantear este debate. Las críticas arrecieron entre los suyos.

Ahora ha decidido romper un nuevo tabú y ha publicado un vídeo en clave de masculinidad. Lo ha hecho a las puertas de las elecciones generales y con un Vox disparado, aunque las últimas encuestas hablan de cierto frenazo. Pero cuenta con un apoyo sólido entre los menores de 30 años y entre los que se sitúan en un nivel económico bajo. Y es precisamente a estos dos sectores a los que se dirige Delgado, residente en Móstoles, ahora en manos del PP pero que tradicionalmente ha formado parte del llamado cinturón rojo de la Comunidad de Madrid.

Según el politólogo, consultor y analista de comunicación política, Javier Sánchez González, esta elección "no es casualidad: es una jugada de manual importada de EEUU para disputar el voto joven masculino".

Es interesante esto. Emilio Delgado entrenando y sacando músculo en clave de masculinidad no es casualidad: es una jugada de manual importada de EE. UU. para disputar el voto joven masculino.

Va 🧵 explicando esto pic.twitter.com/EmgRsyN5hO — Javier Sánchez Glez. (@javisanchezglez) November 24, 2026

En este sentido, señala que "en su campaña al Senado en Míchigan, el demócrata Abdul El-Sayed rompió el cliché del político progresista de despacho grabándose en el gimnasio y lanzando retos físicos". Se trataba de "traducir disciplina, fuerza y vitalidad en un lenguaje visual nativo de redes sociales".

De la misma forma, Delgado, que "lleva tiempo advirtiendo que la izquierda ha perdido a los hombres jóvenes por regalar ciertos códigos culturales a la derecha y la manosfera, con este vídeo pasa de la teoría a la práctica: ocupa físicamente un terreno donde la izquierda casi nunca compite". Corre el peligro, eso sí, de que "el algoritmo y el público joven lo lean como postureo electoral o copia evidente" y de última hora, sostiene, y puede "generar ruido en sectores de izquierda que ven con recelo la exhibición de masculinidad tradicional".

Sea como fuere, Emilio Delgado incluye como carta de presentación que durante su juventud compitió en taekwondo de alto rendimiento a nivel internacional. "El 29N, recupera el control y sal a votar en defensa propia", pidió este mismo martes en un mitin. Y, en una entrevista concedida a Artículo 14, se postula como ministro de Empleo o Vivienda si se consigue reeditar el Gobierno de Pedro Sánchez de coalición.