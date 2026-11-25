"Preparadooooos… ¡Cambio!". Con la sintonía de fondo de su último vídeo electoral, en una Caja Mágica prácticamente a reventar y entre un mar de banderas, Alberto Núñez Feijóo volvió a dar un mitin junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, que adquirió este miércoles tintes de fin de una campaña redonda para el PP.

"Hace mes y medio de aquel primer acto de campaña y os confieso que el tiempo se me ha pasado volando, porque estoy disfrutando más que nunca", llegó a decir el líder de los populares. Se refería precisamente al que tuvo lugar a mediados de octubre en una sala de Ifema a reventar y donde estuvo acompañado también por los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Allí, donde todo empezó, convocó a los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. "No propongo una simple alternancia, que quede claro, propongo un cambio total, un cambio sereno pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas, exige recuperar los contrapesos, exige fortalecer las instituciones y exige devolver a los españoles una certeza: que el Estado está al servicio de todos", dijo entonces.

Mes y medio después las sensaciones son más que buenas. "Quiero deciros tres cosas: primero, que hay ganas; segundo, que hay ganas de cambio; y tercero, made in en Madrid, que hay ganas de ganar. Y por eso vamos a ganar, y por eso va a ganar el cambio", lanzó con fuerza. A ello contribuye activamente la campaña "impecable", en palabras de Ayuso, que están llevando a cabo los populares.

"Si Isabel dice que estamos haciendo una buena campaña, yo me lo creo. Estamos haciendo una campaña cojonuda", reconocería después orgulloso Feijóo, que tuvo palabras de agradecimiento para la presidenta madrileña. "Gracias, Isabel. Por tu fuerza, por tu determinación, porque no te rindes nunca y porque estás cogiendo la campaña de Madrid como si fuera la tuya. Y eso, querida amiga, no te lo vamos a pagar. No te lo vamos a pagar nunca. Con tu esfuerzo, a pesar de que te rompan la cara, das la cara todos los días".

El líder de los populares tiene buenas sensaciones. Muy buenas. "Se nota en la calle, cuando la gente te ve, te estrecha la mano o simplemente te sonríe, al final, te coge del brazo y te dice: 'esta vez sí'. Pues yo os digo, aquí en Madrid, esta vez sí. Esta vez sí, queridos amigos. Esta vez, no van a poder sumar con nadie. No van a poder gobernar con nadie", dijo pletórico. "Vamos a echar a los delincuentes de las calles y del Gobierno".

Vamos a echar a los delincuentes de las calles y del Gobierno. pic.twitter.com/Ag7mgSLgp1 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 25, 2026

"La primera etapa del Camino de Santiago: de Génova a La Moncloa"

Feijóo echó mano del humor, de esa retranca gallega, y tiró también de épica. Estaba a gusto. Disfrutaba sobre el escenario, interactuando con este y aquel que le gritaban o daban ánimos. Incluso presentó a Toñito, que le ha acompañado en las elecciones gallegas y ahora también le acompaña en las más importantes de su carrera política. "No es uno de los ultra ricos. No, no. Tiene un puesto ambulante en los mercados gallegos. ¡Si queréis buena ropa interior, comprádsela a Toñito!", dijo despertando risas y aplausos. Y pidió al PP de Madrid que le acompañe en la que será para él, dijo, la "primera etapa" del Camino de Santiago: "Desde la calle Génova a la carretera de La Coruña en el Palacio de la Moncloa. Os pido hacer esa primera etapa hacia Galicia otra vez".

Pero el líder de los populares no quiso que impere el exceso de confianza. "El cambio está cerca, muy cerca, ahora hay que culminarlo. Quedan cuatro días y cuatro días es muchísimo", admitió. Por delante aún queda el debate a cuatro que tendrá lugar este jueves. "Solo pido que Sánchez vuelva a salir tan contento como en el anterior", dijo con retranca.

"Hay tiempo para tomar cafés con muchos vecinos, hay tiempo para convencer a muchos indecisos. ¡Hay que darlo todo hasta el último minuto y hasta el último voto!", pidió a los suyos. Lo haría también la diputada y su número dos por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, quien, como ya haría a primera hora desde los micrófonos de Es la Mañana de Federico, en esRadio, instó a los españoles a votar en masa: "No tenemos miedo al fraude. Frente a tus urnas de cartón, nuestra ilusión de hierro. ¡El único pucherazo seguro es la abstención y nosotros vamos a inundar España de votos!", afirmó rotunda. "Sed españoles, en el sentido más emocionante de la palabra, ciudadanos comprometidos con una nación democrática; y así, un día, cuando todo esto haya pasado, cuando recordemos estos años degradantes con estupor, casi con incredulidad y alguien pregunte '¿quién echó a Pedro Sánchez?', tú podrás decir, con la cabeza alta, con orgullo y con verdad: 'Yo. A Pedro Sánchez lo eché yo'".

También Ayuso instó a acudir de forma masiva a las urnas el próximo domingo. "Es hora de ser patriota con tu voto, no votar no es una opción el domingo, es una fecha para la historia y que todos podamos decir: 'España vivió el cambio y yo contribuí a él, yo fui parte de él, yo fui parte de la solución, yo no fallé a España y a su futuro'", enfatizó.

Feijóo, que no quiso irse sin hacer un guiño al votante hispanoamericano, concluyó: "Han sido años duros y difíciles también. Años en los que mucha gente decente llegó a pensar que no había arreglo, que daba igual, que no quedaba otra cosa que resignarse. Lo entiendo. Yo también he recibido los golpes. En 2023 ganamos y no bastó y aprendimos. Y hoy venimos con más ganas que nunca. Mirad a vuestro alrededor; esto no se finge, esto no se ensaya, esto no son risitas ni bailes impostados. Lo que hay aquí es esperanza de verdad; es ilusión de verdad; son sentimientos de verdad. Es la emoción de un país que, por más que han intentado destrozarlo, se ha mantenido de pie. No os prometo milagros. Os prometo trabajo, verdad, y mirar a la cara a la gente. Cuatro días, un voto, un país. El domingo, a votar. El domingo, a ganar. Y el lunes, a cambiar España. ¡Viva Madrid! ¡Y viva España!".