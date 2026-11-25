Rita Maestre y Reyes Maroto pasaron de puntillas ayer martes por la polémica surgida en torno a la vivienda en la que reside Alberto Núñez Feijóo en el madrileño barrio de El Viso. Las portavoces de Más Madrid y PSOE, respectivamente, introdujeron alguna vaga referencia al inmueble del líder del PP durante sus intervenciones en el Pleno municipal, aunque sin dedicarle apenas atención.

La polémica surgió este pasado lunes a raíz de una publicación del periodista David Fernández en Substack. Fernández, quien fue también el autor de la biografía no autorizada de Isabel Díaz Ayuso, denunció que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida llevaba más de cuatro años y medio sin resolver un expediente urbanístico abierto tras una denuncia vecinal por las obras de segregación de dos viviendas en un inmueble de El Viso, donde Feijóo reside desde 2022.

Según la información publicada, la Junta Municipal de Chamartín abrió el expediente en mayo de 2022 después de que un vecino denunciara que las obras realizadas en las plantas tercera y cuarta, que anteriormente constituían una única vivienda, habrían provocado filtraciones y daños en su domicilio. El denunciante cuestionaba, además, que los trabajos se hubieran realizado con las licencias pertinentes.

La publicación señala a su vez que no se habían producido avances sustanciales en la tramitación de la denuncia durante años. De hecho, el propio Fernández compartió la información en redes sociales con el siguiente mensaje: "Almeida lleva más de cuatro años sin resolver una denuncia por obras ilegales en el piso de 244 metros donde vive Feijóo. El banquero que alquila la casa de El Viso al líder del PP es nieto de un ministro de Franco".

#Almeida lleva más de cuatro años sin resolver una denuncia por obras ilegales en el piso de 244 metros donde vive Feijóo. El banquero que alquila la casa de El Viso al líder del PP es nieto de un ministro de Franco. https://t.co/iQDDeospHL pic.twitter.com/AicviwfzTP — David Fernández (@dfernandez1975) November 23, 2026

Desde su publicación, la exclusiva no ha tenido demasiada repercusión en medios de comunicación, aunque algunos como El Plural, por ejemplo, sí se han hecho eco de la denuncia.

La respuesta de Almeida

Este martes, Maestre introdujo la polémica en el Pleno municipal durante su pregunta al alcalde, interesando conocer si cree "que su política de vivienda para la ciudad de Madrid está funcionando". "Tampoco me refiero como a política de vivienda a legalizar las obras ilegales del aticazo del señor Feijóo en El Viso", deslizó la portavoz de Más Madrid.

También bromeó sobre el tamaño de la vivienda del líder del PP: "Qué gustito tiene esta gente por los 250. Su casa son 250 creo, el aticazo de Ayuso eran 250, lo de Feijóo también. No sé cómo se imagina que vive la gente normal en barrios normales, en casas normales. Ya le digo que en 250 caben una, dos, tres o hasta cinco familias en cualquier barrio de esta ciudad de Madrid". Más allá de esto, Maestre no volvió a referirse al asunto durante el resto de sus intervenciones.

Por su parte, Almeida obvió la cuestión en su réplica y centró sus críticas en el modelo de vivienda de Más Madrid. "Usted tiene que ser honesta con los madrileños por una vez, señora Maestre, y usted tiene que decir a los madrileños que su modelo de vivienda y su modelo de ciudad es el de Ada Colau en Barcelona", le dijo a Maestre. "¿Se compromete usted a que en su lista no haya un solo candidato con más inmuebles que los de Urbagestión? ¿Sí o no?", le retó además en otro punto.

Al igual que Maestre, Maroto mencionó, aunque de forma todavía más breve, el inmueble de Feijóo durante su intervención. "Mientras para la mayoría de madrileños es imposible acceder a una vivienda, si eres del Partido Popular no faltan áticos ni pisos de lujo. Primero Ayuso, ahora Feijóo, espero que dé explicaciones", reclamó la portavoz socialista al alcalde, antes de continuar con sus críticas a la gestión municipal. Almeida tampoco hizo referencia a esto durante su contestación.

Y es que Almeida ya se había pronunciado sobre el asunto el lunes, cuando La Séptima le preguntó directamente por la polémica durante su visita a El Cañaveral. Ese día, Almeida rechazó haber dado instrucciones para frenar la tramitación del expediente y recordó que las obras denunciadas eran anteriores a la llegada de Feijóo a Madrid. "Las obras que dan lugar a esa denuncia son anteriores a la llegada de Alberto Núñez Feijóo, el titular del inmueble no es ni ha sido nunca Feijóo, por tanto parece complicado que yo haya podido dar una instrucción", defendió.

El regidor llegó incluso a ironizar sobre las acusaciones de una posible intervención municipal: "Yo tengo tal capacidad prospectiva y de futuro, que yo dije en aquel momento 'no tramitéis nada, que Feijóo se viene pa Madrid y a ver si va a ocupar en algún momento dado o no esa casa'".

Además, Almeida recordó que en Madrid se tramitan alrededor de 9.000 expedientes de disciplina urbanística al año y defendió que corresponde a los técnicos municipales establecer las prioridades. "Parece complicado que yo de cualquier manera, por acción o por omisión, pudiera tener algún tipo de conocimiento o dar algún tipo de instrucción", afirmó. "Yo no conocía esa denuncia, como no conozco ninguna de esas denuncias", respondió.