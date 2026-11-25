José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este martes a las críticas de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que ha aprovechado el acto institucional del 25N para arremeter contra el PP por la denominada "ruta de Ábalos". Maroto ha calificado la iniciativa popular de "ofensa a las víctimas de violencia machista", mientras que Almeida ha defendido el compromiso de su Gobierno con la lucha contra esta lacra y ha contrapuesto las políticas municipales a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Juzguen al Partido Popular por lo que hace el Partido Popular y al Partido Socialista por lo que ha hecho en el Gobierno de España", ha reclamado el alcalde, que ha sido tajante al señalar que "el partido de Sánchez y Ábalos no es un buen socio para las mujeres en España". "Un buen socio para las mujeres en España es el Partido Popular", ha añadido.

Almeida ha realizado estas declaraciones después de presidir el acto institucional organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada en la que el Consistorio busca desde 2023 que "la voz sea la de las víctimas y no la de los grupos municipales". En esta ocasión, el testimonio de Laura, víctima de violencia machista, ha sido uno de los momentos centrales del acto.

▶️ Sigue en directo a partir de las 12:00 h el acto institucional con el que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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El alcalde ha reivindicado el incremento de los recursos municipales destinados a combatir la violencia contra las mujeres. En concreto, ha destacado que el presupuesto ha aumentado un 70% y el personal un 40%, además de la próxima apertura de 19 centros de atención integral a la mujer, que incorporarán a otros 40 profesionales.

"Queremos garantizar a cualquier mujer que se encuentre en una situación desgraciadamente de estas características que siempre va a encontrar el apoyo del Ayuntamiento de Madrid", ha asegurado. Almeida también ha recordado que tres mujeres han sido asesinadas en la capital durante este año.

"Ofender" a las víctimas

Las declaraciones del alcalde se han producido después de que Reyes Maroto cargase contra la iniciativa del PP de recorrer distintos lugares vinculados a José Luis Ábalos, desde el Parador de Teruel hasta la vivienda en la que residió Jésica Rodríguez. La portavoz socialista ha recuperado así la expresión que utilizó Almeida en el Pleno municipal al criticar la campaña electoral del PSOE en Cercanías y ha preguntado quién había tenido la "cojonuda idea" de organizar esa ruta coincidiendo con el 25N.

"Nos parece una ofensa a las víctimas de violencia machista", ha afirmado Maroto, que ha acusado al PP de utilizar la jornada para una campaña de "odio" y "descalificación". La socialista ha explicado que permanecería en el acto para escuchar el testimonio de una víctima y que después abandonaría la sala, antes de las intervenciones de Almeida y del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

Maroto también ha dirigido sus críticas contra Vox, después de que su portavoz municipal, Arantxa Cabello, interviniese en el Pleno para cuestionar la violencia de género. La socialista ha pedido a las mujeres madrileñas que "tomen buena nota" de cara a las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre y ha presentado al PP y Vox como una "coalición negacionista de la violencia de género".

Ha cargado contra la presencia de la vicealcaldesa, Inma Sanz, en las listas del Senado junto a Vox. "Tenemos un PSOE que cada día hace leyes y protege a las víctimas de violencia machista. Esto es lo que nos jugamos", ha sostenido.

La gestión de Sánchez

Frente a las acusaciones de Maroto, Almeida ha defendido que la actuación de las administraciones debe juzgarse por sus medidas concretas y no por sus declaraciones. "En política se pueden decir muchas palabras, pero lo que se traduce en realidad son las políticas que nosotros ponemos en marcha", ha señalado.

El alcalde ha enumerado varios de los episodios que demuestran la desprotección de las mujeres durante la etapa de Sánchez: la ley del solo sí es sí, los fallos en las pulseras antimaltrato y la actuación del Gobierno ante las agresiones sexuales denunciadas en Ceuta. También ha aludido a los casos que afectan al entorno del presidente, citando a Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Paco Salazar.

"Juzguen al Partido Socialista por cómo ha desprotegido a las mujeres víctimas de agresión sexual, cómo ha desprotegido a las mujeres víctimas de violencia de género y cómo ha revictimizado a todas estas víctimas", ha reclamado.