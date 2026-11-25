El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha declarado que ve "con preocupación" el desgaste inusual de las ruedas de decenas de trenes de Cercanías, una anomalía ha llevado a Renfe a enviar dichos convoyes al taller en los últimos meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García ha puesto de relieve las "más de 2.150 incidencias" que se han producido en lo que va de año en la red, una cifra que ha superado a las registradas "durante todo el año 2025". Basta remitirse a los problemas sucedidos en julio y septiembre para comprender dicha realidad.

El también portavoz regional ha lamentado asimismo que esto vaya a suponer "más retrasos, peor servicio y que los madrileños sigan sin saber que van a poder llegar a tiempo", algo que ha tildado de "un auténtico desastre" como consecuencia de "la falta de inversión y de gestión".

Hasta 105 trenes retirados

Según reveló eleconomista.es, la rodadura de los trenes está sufriendo una erosión 18 veces superior a los parámetros habituales, lo que ha obligado a recortar las revisiones de 200.000 a apenas 50.000 kilómetros. La anomalía afecta a varias líneas y generaciones de convoyes, incluyendo a las unidades de reciente incorporación de la serie 453, fabricadas por Stadler. Además, de acuerdo con elDiario.es, en la línea C-5 se han inmovilizado 105 unidades para someterse a análisis y reparación entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre.

La compañía ferroviaria ha comunicado la situación a Adif al considerar que el problema podría estar en la vía y trabaja en coordinación con el gestor de infraestructuras para esclarecer las causas del desgaste. Para ello se ha iniciado "una intensa campaña" de medición geométrica mediante tren auscultador para evaluar el estado general de la infraestructura, además de realizar análisis adicionales donde se ha renovado vía o carril a lo largo de los últimos meses.

Reorganización en el servicio

Este último contratiempo ha forzado a Renfe a modificar los horarios y reducir frecuencias de paso en la línea C-5 –entre Móstoles-El Soto y Humanes–, el Corredor del Henares y los Civis entre Madrid y Guadalajara. Pese a que desde la empresa pública insisten en que los trenes circulan "con total seguridad", las consecuencias sobre los usuarios ya son palpables.

La reorganización del servicio –planteada para minimizar el impacto sobre los viajeros de la menor disponibilidad de trenes– aspira a mantener el 93% de la oferta comercial, pero, en la práctica, los tiempos de espera se han incrementado notablemente: la C-5 ha visto aumentar su intervalo de cinco a siete minutos, mientras que en el Corredor del Henares la frecuencia desde Alcalá de Henares se dilata de 7 a casi 13 minutos, manteniéndose los enlaces cada siete minutos desde Coslada. A su vez, se han suprimido temporalmente los servicios Civis de Guadalajara, aunque se mantiene la conexión a través de Vallecas, con una frecuencia de 15 minutos.