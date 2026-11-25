El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, defendió en la Asamblea regional la gestión cultural del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso frente a las acusaciones de censura de Más Madrid. Durante su intervención, rechazó que la cultura pertenezca a la izquierda y aseguró que los profesionales del sector no deben trabajar con miedo a las consecuencias de sus posiciones políticas.

"Se ha terminado el miedo. No tenemos miedo", afirmó ante Escalante, la diputada de Más Madrid a la que se dirigía. Sus palabras fueron difundidas posteriormente por Isabel Díaz Ayuso en sus redes sociales, acompañadas de un mensaje: "La cultura o es libre, o no es cultura".

El reproche de Mariano de Paco

El consejero sostuvo que los profesionales de la cultura no deben temer vetos, boicots o insultos por no compartir determinadas posiciones ideológicas. En su intervención, aludió a los ataques que, según denunció, reciben algunos artistas a las puertas de los teatros, donde se les llega a llamar "asesinos" y "genocidas".

Mariano de Paco rechazó que la adscripción política determine la calidad artística. "Ser de izquierda no quiere decir ser un buen artista", afirmó, antes de mencionar a varios nombres conocidos del mundo cultural: Pedro Almodóvar, Nacho Duato e Isabel Coixet.

Sobre el cineasta, recordó que obtuvo un Oscar después de que un Gobierno del Partido Popular invirtiera un millón de dólares en una campaña de promoción. También señaló que el Gobierno de José María Aznar concedió a Duato la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

En cuanto al coreógrafo, aseguró que nunca había presentado un proyecto a los Teatros del Canal, el espacio escénico de titularidad autonómica. "Cuando lo presente, como es una persona de la amplísima trayectoria y nosotros valoramos el talento y valoramos el patrimonio, por supuesto que valoraremos el proyecto de Nacho Duato", sostuvo.

El consejero también defendió que las instituciones deben valorar los proyectos culturales por su calidad y no por la ideología de sus autores. En ese sentido, estableció un paralelismo entre las ayudas públicas a una productora independiente y las que pueden recibir otras empresas del sector audiovisual. "El problema de Isabel Coixet es que critica a una empresa como la suya con una actividad que es la misma que la suya", apuntó.

La cultura o es libre, o no es cultura. pic.twitter.com/Lqhu9AIgSi — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 24, 2026

La respuesta a las críticas de Isabel Coixet

Tras su intervención en la Asamblea, el consejero fue preguntado por sus referencias a los tres artistas y negó haber realizado ningún señalamiento personal.

"Como profesional de las artes escénicas lo que he dicho es que los profesionales de la gestión escénica, de las artes escénicas no necesitamos miedo, no queremos vivir en el miedo", explicó.

Mariano de Paco justificó la mención a Almodóvar por sus declaraciones sobre el temor que, a su juicio, podrían sentir los profesionales de la cultura ante un cambio de Gobierno.

Sobre Isabel Coixet, explicó que había querido establecer una comparación entre las ayudas concedidas a una productora independiente y las que reciben otras productoras del sector. Además, expresó su admiración por la cineasta "a la que dije que admiraba y admiro".

"Las instituciones no miran el signo político de los artistas, valoran el talento, valoran su excelencia", añadió. A su juicio, ese criterio es el que se ha aplicado históricamente a los tres profesionales a los que se refirió.

Instituciones como la @ComunidadMadrid no miran el signo político de los artistas, valoran el talento y la excelencia, sin señalamientos. Prueba de ello son admirados artistas como Almodóvar, Coixet y Duato. Repasen nuestra programación cultural y apoyo a la industria. pic.twitter.com/g0i1nI46oA — Mariano de Paco Serrano (@depacoserrano) November 24, 2026

El choque por la política cultural de Ayuso

Las declaraciones se producen en medio del enfrentamiento entre el Gobierno madrileño y los representantes de Más Madrid por la política cultural de la región.

Hace pocos días, cerca de 200 personalidades del mundo de la cultura respaldaron un manifiesto de Frente Amplio, promovido por Recortes Cero, que reclama el voto para la candidatura de Ada Colau en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Entre los firmantes figuran Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen, Luis García Montero, Rosa Montero, Rayden, Vicky Peña, Mercedes Sampietro y Antonio López. La iniciativa fue presentada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en un acto en Madrid al que acudieron también la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, y la escritora Elizabeth Duval.

Durante ese encuentro, Urtasun cargó contra los gobiernos autonómicos del PP y Vox, a los que calificó de "amenaza para la cultura". Bergerot, por su parte, acusó a Ayuso de impulsar un "plan sistemático de censura" y mencionó los casos de Nacho Duato e Isabel Coixet.

El consejero madrileño respondió por ello defendiendo que la cultura no puede quedar vinculada a una sola corriente política y reivindicó el papel de las empresas culturales en el sostenimiento del sector. "A ustedes se les ha caído el chiringuito de que la cultura solo es de izquierdas", dijo Mariano de Paco en la Asamblea.

Además, recordó que "nunca un gobierno en democracia desde el 78 ha perjudicado a los artistas". Este cerró su intervención reclamando que se respete el derecho a la cultura reconocido en la Constitución y defendiendo el apoyo a la creación, la participación, el patrimonio y la intervención de los ciudadanos.