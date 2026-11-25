Madrid vuelve a celebrar el 25N con dos marchas que avanzan por separado. Las manifestaciones convocadas por el Movimiento Feminista de Madrid y la Comisión 8M recorren este miércoles el centro de la capital con discursos diferentes, en una jornada que vuelve a evidenciar la fractura dentro del movimiento feminista.

Llama la atención que ha sido Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha encabezado la pancarta principal de la marcha convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, la respaldada por el PSOE que ha arrancado pasadas las 19:00 horas.

Muy sonriente y vestida de rojo, Gómez ha estado acompañada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. Sujetando la lona también se ha visto a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y a la portavoz municipal de los socialistas, Reyes Maroto, entre otros representantes socialistas.

En la pancarta que portaba la mujer de Sánchez se ha podido leer el lema "la fuerza de las mujeres". Antes de comenzar la movilización, Torró ha llamado a las mujeres a votar este próximo 29 de noviembre "en defensa propia" y contra quienes "niegan la violencia machista".

Begoña Gómez participa en la marcha convocada por el Foro de Madrid para el 25N https://t.co/Bkyl2Lw3GT pic.twitter.com/KXDKUEl42n — Europa Press (@europapress) November 25, 2026

La protesta, que también cuenta con el lema general 'Paremos la barbarie', ha arrancado en la Gran Vía entre gritos de "viva la lucha de las mujeres". Las convocantes han centrado sus reivindicaciones en la violencia machista, la pornografía, la prostitución y los "vientres de alquiler", además de reclamar medidas que refuercen la protección de las víctimas.

Las portavoces han trasladado su preocupación por un posible nuevo crimen machista en Murcia. De confirmarse, elevaría a 48 el número de mujeres asesinadas este año. Las organizaciones han denunciado que estos asesinatos se conviertan en "una noticia rutinaria mientras la indignación dura apenas unas horas" y han reclamado una revisión de las valoraciones de riesgo, el seguimiento policial y la coordinación institucional.

También han pedido más recursos para los juzgados, asistencia jurídica especializada y atención sanitaria capaz de detectar situaciones de violencia. En cuanto a la violencia sexual, reclaman investigaciones diligentes, procedimientos sin revictimización y evaluar la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. A estas demandas se suman la aprobación de una ley abolicionista del sistema prostitucional y la denuncia del acoso digital y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Ada Colau, Mónica García e Irene Montero, en la otra manifestación

La otra marcha, convocada por la Comisión 8M, ha salido pasadas las 19:15 horas desde otro lugar completamente diferente, la plaza de Neptuno, y bajo el lema 'Contra las violencias machistas: derechos y feminismo antifascista'. A esta marcha han acudido la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, la ministra de Sanidad, Mónica García, la candidata de Podemos, Irene Montero, o la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

La movilización, que tiene previsto llegar a la Puerta del Sol, reúne a representantes de distintos movimientos sociales, entre ellos los docentes en huelga y el Sindicato de Inquilinas. También trabajadoras de la Red de Atención a la Violencia de Género y los Espacios de Igualdad.

Durante la marcha, se han escuchado gritos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Incluso le han llegado a dedicar una canción. "Es una Ayuso, nadie se fía, es una Ayuso, una que mucho ha robado", han coreado, imitando la canción de La Perla, de Rosalía.

La Comisión 8M dedica una canción a Ayuso en su marcha por el 25N, en una manifestación en la que también participan miembros de Frente Amplio y Más Madrid: "Es una Ayuso, una que mucho ha robado" https://t.co/14nEAoYjvD pic.twitter.com/OeoWLkdXtK — Europa Press (@europapress) November 25, 2026

La vivienda ha sido uno de los ejes del discurso de esta manifestación. La Comisión 8M advierte de que la falta de alternativas habitacionales puede obligar a mujeres víctimas de violencia a seguir conviviendo con sus agresores o regresar con ellos. Por ello, exige "vivienda digna y segura para todas y todes" y reivindica la Cañada Real con el mensaje "¡Cañada se queda!".

Su portavoz, Cecilia Cienfuegos, ha lamentado que las violencias machistas apenas hayan aparecido en la campaña electoral y que, cuando lo han hecho, haya sido "en boca de negacionistas". La organización también denuncia la violencia vicaria, el acoso digital y las agresiones sexuales, y reclama que los menores sean reconocidos como víctimas directas de la violencia machista.