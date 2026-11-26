La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado este jueves el contrato para implantar una plataforma tecnológica para la planificación de la movilidad que reunirá información de diversas fuentes y facilitará conocer cómo se desplazan vehículos, peatones y bicicletas por la capital. El proyecto, anunciado por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, contará con una inversión de 11,3 millones de euros y una vigencia de 36 meses.

El objetivo primordial de esta herramienta consiste en disponer de información continua y comparable en el tiempo que ayude a estudiar el funcionamiento de la movilidad y a diseñar las actuaciones municipales -como un cruce o las intervenciones de transformación urbana-. A su vez, la plataforma servirá para planificar dispositivos de cara a eventos masivos y grandes obras, ordenar las series históricas y organizar la movilidad turística en la ciudad.

El proyecto -que combina la ampliación y el mantenimiento de la red de medición en la calle con la puesta en marcha de una plataforma de análisis de datos- contempla la instalación de 50 nuevas estaciones permanentes de medición en ubicaciones por determinar.

Red de 136 estaciones de medición

Estas instalaciones reforzarán la infraestructura existente hasta alcanzar las 136 estaciones o ubicaciones de medición principal de vehículos, a las que se añadirán 30 puntos orientados a peatones y otros 30 a bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP). Las mediciones permanentes se realizarán de forma ininterrumpida las 24 horas del día a lo largo de todo el año.

Los sistemas basados en cámaras, equipadas con inteligencia artificial, permitirán identificar, clasificar y contar diferentes modos de transporte como vehículos, bicicletas, autobuses y peatones. En el caso de los vehículos, la información permitirá distinguir, entre otras categorías, vehículos pesados, motocicletas, bicicletas y VMP que circulen por la calzada, además de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid). Esta tecnología se complementará con sistemas de aforo mediante tubos neumáticos, diseñados para medir la intensidad y las características del tráfico.

Sistemas de aforo

Junto a las mediciones permanentes, el contrato abarca aforos puntuales en intersecciones y en itinerarios peatonales y ciclistas. En los cruces, por ejemplo, dichos aforos permiten contar cuántos vehículos y peatones realizan los distintos movimientos. También permiten distinguir los tipos de vehículos, como turismos, motos, bicicletas, VMP, taxis, vehículos pesados y autobuses.

Asimismo, el contrato incluye información de telefonía móvil para estudiar patrones de desplazamiento y relaciones entre orígenes y destinos, así como datos de vehículos conectados sobre velocidades, trayectorias y tiempos de recorrido.

Con el fin de garantizar el acceso público a esta labor estadística, los datos obtenidos en los puntos de medición se publicarán en el Portal de Datos Abiertos del Consistorio madrileño. Se busca así disponer de series de datos y estudiar su evolución, además de facilitar la elaboración de informes y el análisis de la movilidad en la ciudad.