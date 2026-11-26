El Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado reconociendo en el requerimiento que ha enviado a la Comunidad de Madrid para exigirle que retire sus instrucciones de neutralidad educativa, al que ha tenido acceso Libertad Digital, buena parte de los argumentos jurídicos que defiende el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El documento, de 14 páginas, firmado por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, recuerda expresamente que los centros públicos deben garantizar la neutralidad ideológica y que los docentes no pueden utilizar su posición para conseguir la adhesión de los alumnos a las reivindicaciones de una de las partes de un conflicto ni presionarles para que participen en él. Son precisamente dos de los principios sobre los que la Consejería de Educación fundamentó sus nuevas instrucciones.

Así lo destacó este miércoles la consejera Mercedes Zarzalejo, que recomendó al presidente del Gobierno que, antes de cuestionar la actuación de Madrid, se leyera tanto las instrucciones como el propio requerimiento que su Ejecutivo les había remitido el martes a primera hora. "Resulta que ese requerimiento nos viene a dar en gran parte la razón", afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La responsable de Educación puso el foco en uno de los pasajes más significativos del escrito ministerial, donde se recuerda que "no cabe utilizar la posición docente para recabar la adhesión del alumnado a las reivindicaciones de una de las partes de un conflicto concreto ni para pedirle o presionarle para que participe en él". Una formulación que coincide con el propósito que Madrid atribuye a sus instrucciones, aprobadas en plena huelga indefinida de profesores, que comenzó el pasado 14 de octubre y que mantiene enfrentados a los sindicatos del sector con el Gobierno regional.

Pero hay otro reconocimiento todavía más relevante. En su conclusión, el Ministerio reclama a la Consejería que deje sin efecto y retire las instrucciones en el plazo máximo de un mes, aunque introduce una salvedad expresa: "Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones vigentes y del ejercicio de las competencias que corresponden a esa Administración educativa para garantizar la neutralidad de los centros públicos y el respeto a los derechos de la comunidad educativa".

Para Zarzalejo, esa precisión deja al descubierto la contradicción del Gobierno. "Reconoce que la neutralidad de los centros públicos es una obligación legal que impone la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la propia LOMLOE y también la Ley de Protección Jurídica del Menor", explicó. La consejera insistió en que la Comunidad no ha hecho otra cosa que recordar a los centros qué comportamientos están permitidos y cuáles no.

La legislación socialista que invoca el propio Ministerio

El requerimiento ministerial recoge, en efecto, el artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), aprobada durante el Gobierno de Felipe González. Su redacción no deja demasiado margen a la interpretación: "Todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución".

El mismo precepto establece que la Administración educativa competente y los órganos de gobierno de los centros deben velar por el cumplimiento de esa obligación. No es, por tanto, un principio incorporado ahora por el Gobierno de Ayuso, sino una exigencia legal que lleva décadas vigente y que el propio PSOE introdujo en el ordenamiento jurídico.

El documento estatal también acude a la Ley Orgánica de Educación (LOE), cuyo artículo 2 recoge entre los fines del sistema educativo la formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. A ello suma las competencias de las direcciones de los centros y de la Inspección Educativa para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

El Ministerio incorpora además la doctrina del Tribunal Constitucional para recordar que los profesores no pueden presionar a los estudiantes para que secunden una huelga y que debe respetarse igualmente la libertad de quienes deciden no participar en ella. En concreto, cita la sentencia 5/1981 y la 37/1998. Esta última establece que quien ejerce coacción o presión para extender una huelga se sitúa fuera del ámbito constitucionalmente protegido.

Es precisamente en este punto donde Zarzalejo encuentra la mayor coincidencia entre el planteamiento estatal y el madrileño. La consejera explicó que las instrucciones no pretenden perseguir a los docentes que ejercen su derecho a la huelga, sino evitar que se instrumentalice a los menores en un conflicto laboral. "Ese modelo de comunicación no pide en ningún caso datos personales ni denunciar personalmente a nadie", subrayó.

Según detalló, los directores únicamente deben trasladar incidencias objetivas, sin identificar ni señalar a profesores huelguistas o a quienes deciden acudir a trabajar. La Inspección Educativa es la encargada de valorar posteriormente cada comunicación y determinar si procede alguna actuación.



El Gobierno cuestiona cómo lo hace Madrid

Pese a estos reconocimientos, el requerimiento no supone un respaldo íntegro a las instrucciones de la Comunidad. El Ministerio considera que algunas de sus disposiciones exceden el ámbito propio de las instrucciones administrativas y plantea objeciones por su posible incompatibilidad con derechos constitucionales, la reserva de ley y la obligación de negociación con las organizaciones sindicales.

También sostiene que el texto madrileño no distingue suficientemente entre la explicación legítima de derechos fundamentales —como la libertad sindical y el derecho de huelga— y la toma de partido de un docente en un conflicto concreto. El Gobierno considera que enseñar a los alumnos el contenido y las garantías del derecho de huelga no puede equipararse al adoctrinamiento y reprocha a Madrid que algunas de sus prohibiciones y la limitación de las explicaciones docentes a una información "breve" no recojan adecuadamente esa distinción.

La disputa se produce en un contexto de creciente tensión por la huelga educativa. La Comunidad ya había reforzado los servicios mínimos, especialmente en segundo de Bachillerato y en los cursos que culminan cada etapa, ante el temor de que la prolongación de los paros perjudicara la formación de los alumnos y su preparación para las pruebas de acceso a la universidad. Además, el TSJM rechazó la petición de medidas cautelarísimas para paralizar la nueva regulación, aunque sin entrar todavía en el fondo del recurso.

Zarzalejo considera que la polémica política ha desbordado el contenido real de las instrucciones. "Creo que han querido poner el grito en el cielo, tachando de censura y de franquismo algo que es absolutamente normal y que además está contemplado en los países de la UE", afirmó.

Mientras tanto, el Gobierno central exige a Madrid que retire las instrucciones en el plazo de un mes y que se abstenga de incorporar contenidos equivalentes en futuras órdenes de comienzo de curso.