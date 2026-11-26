Volvió a ocurrir este jueves durante la inauguración de la Navidad en la Real Casa de Correos. Dos personas de las 60, aproximadamente, que se encontraban en el exterior protestando burlaron las medidas de seguridad y se colaron en la sede del Gobierno regional cuando la presidenta y sus consejeros asistían a la actuación del primer coro de colegiales, el del instituto público Francisco Umbral de Ciempozuelos, ganador del primer Premio de Excelencia del Certamen de Coros Escolares de 2026.

Se trata de los huelguistas de la escuela pública, que llevan en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre. Desde la Comunidad de Madrid sostienen que el objetivo último de los paros es político: buscan agitar la calle precisamente de cara a las distintas elecciones que hay por delante —las generales del 29 de noviembre, las sindicales del 3 de diciembre y las autonómicas y municipales de mayo—. Tal es así que sus reivindicaciones, sostienen en la Puerta del Sol, son absolutamente "irrealizables". De aplicarse, harían "quebrar el sistema educativo madrileño".

Donde va Isabel Díaz Ayuso allá que se movilizan unos cuantos para tratar de reventar sus actos. Ayer mismo volvió a ocurrir en la Caja Mágica. Algunos de ellos consiguieron entrar al recinto donde se celebraba el mitin central de campaña del PP, con la presidencia del líder de los populares Alberto Núñez Feijóo y también de la presidenta madrileña. Fueron abucheados por 10.000 personas.

"Es difícil que no se cuele alguien en un acto abierto", pero "seguridad se encarga", señalaron después a Libertad Digital desde el equipo más cercano a la jefa del Ejecutivo regional, que, no obstante, guardó silencio sobre la posibilidad de tomar alguna medida extra de protección.

"Unos tipos que dicen defender la educación pública de nuestros chavales boicoteando un coro de chavales de un instituto público madrileño. Muy bonito. Eso es ganarse el respeto. Esos chicos y sus familias seguro se lo agradecen", escribió después en redes sociales el número dos de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Huelguistas ocupan durante dos horas el 'Palau'

Se dio la circunstancia de que, este mismo jueves a primera hora, la jornada de huelga también en el sector educativo en Cataluña arrancó con una acción sorpresa por parte del profesorado prácticamente idéntica: unos cuantos se colaron en el Palacio de la Generalidad para entregar un escrito al presidente Salvador Illa con sus reivindicaciones. La ocupación duró unas dos horas en su caso, según informa La Vanguardia.

Los huelguistas -medio centenar e identificados con la reivindicativa camiseta amarilla debajo de sus chaquetas- accedieron al recinto por la puerta de las cocheras sin que los Mossos pudieran impedirlo. De hecho, el sindicato SAP-ME de los Mossos d'Esquadra ve "extremadamente grave" el "asalto sorpresa" de medio centenar de docentes a primera hora de este jueves en el Palacio de la Generalidad y ha pedido a que se investigue si la concentración había sido comunicada, ya que la mitad de protestas del sector no lo son.

Según el sindicato, es "evidente" que la acción de hoy ha sido "claramente premeditada", por lo que ahora será necesario aclarar si fue previamente comunicada. El sindicato "condena" el "asalto sorpresa" y exige que se cumpla la normativa vigente y que se asuman responsabilidades, si es necesario de forma individual, para aquellos que la hayan "vulnerado".

Según han informado fuentes policiales, entre 30 y 40 personas vinculadas al colectivo de docentes han accedido hacia las 7:15 horas al Palacio de la Generalidad y se han sentado en las escaleras de la entrada principal, ante lo que los Mossos han establecido un dispositivo de seguridad para garantizar la protección del edificio y el normal desarrollo de la actividad institucional.

Hacia las 7:30 horas, según las fuentes, los Mossos han activado su servicio de mediación, que ha mantenido una interlocución con los representantes del colectivo de docentes, que han expresado su voluntad de entregar una carta dirigida a Presidencia y abandonar posteriormente el edificio. Pese a que los Mossos han requerido en varias ocasiones a los ocupantes que abandonaran el edificio de forma voluntaria y ordenada, los concentrados han hecho caso omiso.

Ante esta situación, los Mossos han iniciado hacia las 8.10 horas el desalojo de las personas que ocupaban el espacio interior, en una actuación en la que los docentes no han colaborado con los agentes, lo que ha obligado a hacer la extracción de manera individualizada.

Según las fuentes, hacia las 8.50 horas todas las personas implicadas han sido identificadas y, una vez finalizada la actuación policial y completado el desalojo, se abrirán diligencias de investigación policial para determinar las responsabilidades penales o administrativas que se puedan derivar de estos hechos y comportamientos.