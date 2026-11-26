Casi 10.000 personas se dieron cita este miércoles a última hora de la tarde en la Caja Mágica de Madrid, escenario de las grandes gestas españolas en el deporte, para mostrar su apoyo a un enchufadísimo Alberto Núñez Feijóo. "Esta vez sí. Esta vez sí, queridos amigos. Esta vez, no van a poder sumar con nadie. No van a poder gobernar con nadie", dijo pletórico. "Vamos a echar a los delincuentes de las calles y del Gobierno".

Miles de banderas de España y del PP y algunas de Venezuela, llegadas desde todos los rincones de la Comunidad de Madrid, arroparon al líder popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, que estuvo acompañado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, junto a José Luis Martínez-Almeida y la número dos del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo.

"Preparadooooos… ¡Cambio!", tronaba de fondo la melodía del último vídeo electoral del PP. "Estamos haciendo una campaña cojonuda", reconoció Feijóo, que pidió, no obstante, no relajarse y no dar por ganado el partido. Pero el entusiasmo de los populares y el suyo propio no se podía disimular.

Madrid recibe al próximo presidente del Gobierno: ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 🇪🇸

#ElCambioNecesario pic.twitter.com/O6FFoYmKoc — Partido Popular (@ppopular) November 25, 2026

Sin embargo, y a pesar de las apabullantes imágenes, algunos medios afines al Gobierno destacaron que el PP no logró llenar la Caja Mágica durante el acto central de campaña en Madrid. Para apoyar esta manipulación de la realidad, que daba a entender un fiasco de los populares, hicieron acompañar el texto de imágenes que mostraban los asientos de algunas gradas superiores o del centro de la pista vacíos cuando el acto aún no había comenzado.

En este punto cabe informar de que el mitin tuvo que empezar con retraso, pues la dificultad del tráfico un miércoles en hora punta en la capital provocó que muchos de los asistentes no llegaran a su hora, incluido el propio Feijóo, que más tarde justificó así su demora.

Todo ello sirvió para que militantes, simpatizantes del PSOE y otros habituales de la órbita gubernamental salieran a replicar el bulo. Es el caso, por ejemplo, de Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua, que en su cuenta de X, antes Twitter, afirmó: "Pinchazo del PP en su feudo: no logra llenar la Caja Mágica de Madrid. En la extrema derecha están cada día más nerviosos".

Pinchazo del PP en su feudo: no logra llenar la Caja Mágica de Madrid En la extrema derecha están cada día más nerviosos pic.twitter.com/59ctMFG7z2 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) November 25, 2026

También Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, tertuliano y ferviente altavoz del PSOE de Pedro Sánchez. "Si el PP no es capaz de llenar una Caja Mágica es que está de capa caída. Vamos a ganar", llegó a decir.

Si el PP no es capaz de llenar una Caja Mágica es que está de capa caída. Vamos a ganar. ✊🏼🔥 https://t.co/C7VjbUvmiY — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) November 25, 2026

"Este pinchazo en el mitin de Feijóo y Ayuso es el preludio de lo que ocurrirá el domingo. Por cierto, el viernes en ese mismo sitio estará Pedro Sánchez y comprobaremos la brutal movilización progresista", dijo el líder de los socialistas valencianos, Víctor Camino.

Este pinchazo en el mitin de Feijóo y Ayuso es el preludio de lo que ocurrirá el domingo. Por cierto, el viernes en ese mismo sitio estará Pedro Sánchez y comprobaremos la brutal movilización progresista. pic.twitter.com/KRgVuNgB3f — Víctor Camino (@VictorCaminoVlc) November 25, 2026

Por contra, las redes sociales se llenaron de vídeos y fotografías de militantes y simpatizantes del PP que habían acudido al acto. "Así estaba la Caja Mágica. Lo demás son trolas que no cuelan". "Para toda la izquierda: NO TENEMOS MIEDO. Estamos hartos de estar sometidos a vuestra hipocresía. Hoy la sincronizada sale de nuevo a ver si intentan convencer a alguien más de que en Madrid no queremos al PP. Pero hoy hemos demostrado que sí, y el domingo lo haremos de nuevo", escribió otro. "Un miércoles laborable y sin pagar bocadillos a gente de la otra punta de España. La opinión sincronizada de la banda también tendrá fin el 29 de noviembre", señaló un tercero a la vez que adjuntaba una fotografía que da muestra del llenazo. Y así decenas de ellos.

Acto central de campaña del PP en Madrid, en la Caja Mágica, a 30 minutos de comenzar. Emocionante!

El 29N, TODOS A VOTAR! pic.twitter.com/naxGnGLSLo — pasxait (@pasxait) November 25, 2026

A continuación, facilitamos el vídeo íntegro del acto donde se puede verificar con facilidad la capacidad de convocatoria del PP un miércoles no festivo en Madrid. Sea como fuere, los apoyos definitivos se comprobarán este domingo 29 de noviembre en las urnas.