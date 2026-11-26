La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir un expediente sancionador a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que la declaración institucional que difundió el pasado 3 de noviembre, tras el desalojo de la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol, pudo vulnerar la legislación electoral. El organismo pone el foco en las críticas que la dirigente madrileña dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo grabado y publicado a través de los canales oficiales del Ejecutivo autonómico.

La decisión supone un revés para Ayuso y da la razón al PSOE, que había recurrido el acuerdo adoptado el pasado 10 de noviembre por la Junta Electoral de Madrid. Este organismo había rechazado inicialmente la reclamación de los socialistas, pero la JEC ha revisado aquella resolución y ha estimado el recurso presentado por el partido, al considerar que existen motivos para investigar si la intervención de la presidenta regional contravino las restricciones establecidas durante el periodo electoral.

El PSOE logra que la JEC rectifique el criterio de Madrid

En concreto, la Junta Electoral Central considera que las manifestaciones realizadas por Ayuso pudieron resultar contrarias al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Este precepto establece límites a la utilización de actos y recursos de las administraciones públicas durante los procesos electorales, con el objetivo de preservar la neutralidad institucional y evitar que los poderes públicos utilicen sus medios para favorecer determinadas posiciones políticas.

La norma prohíbe organizar o financiar, directa o indirectamente, actos desde las administraciones públicas que contengan alusiones a realizaciones o logros obtenidos, así como utilizar imágenes o expresiones coincidentes o similares a las empleadas por las formaciones políticas concurrentes en sus campañas electorales. La JEC considera que el contenido de la declaración institucional difundida por Ayuso podría encajar en alguno de los supuestos contemplados en este artículo y ha decidido iniciar el procedimiento sancionador.

El expediente se centra en una intervención que tuvo lugar inmediatamente después de una operación policial que había puesto fin a la acampada, instalada en una de las principales plazas de la capital desde finales de septiembre. La protesta, que había comenzado el 26 de septiembre bajo la reivindicación del derecho a la vivienda, permaneció en la Puerta del Sol durante 38 días, hasta que fue desalojada durante la madrugada del 3 de noviembre.

Las críticas a Sánchez tras el desalojo de Sol

La intervención de Ayuso se produjo ese mismo martes, una vez finalizado el operativo. La presidenta madrileña utilizó sus redes sociales para cargar contra Pedro Sánchez y responsabilizarle de la situación que, a su juicio, se había permitido mantener en la plaza durante más de un mes. "Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad", afirmó en el mensaje difundido junto a fotografías de los enseres y las tiendas de campaña que habían quedado en el espacio público.

En aquella intervención, la dirigente regional también cifró en más de 25 millones de euros las pérdidas que, según sus estimaciones, había provocado la acampada. Además, denunció el daño que estaba causando a la imagen de la capital. Sus declaraciones se enmarcaron en la polémica política entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central sobre la gestión de la protesta y las responsabilidades por su permanencia en la Puerta del Sol.

El desalojo había sido ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Madrid. Según los datos difundidos por la Delegación del Gobierno, la operación terminó con 334 personas desalojadas y dos detenidos. La intervención puso fin a una ocupación que había generado un enfrentamiento entre administraciones sobre la actuación que debía adoptarse para recuperar la normalidad en la plaza.

La controversia tiene su origen, por tanto, en el uso de los canales institucionales para difundir unas declaraciones de marcado contenido político durante un periodo sometido a las restricciones de la normativa electoral. La cuestión que deberá examinarse es si la intervención de la presidenta se mantuvo dentro de los márgenes permitidos para las autoridades públicas o si, por el contrario, utilizó medios oficiales para realizar manifestaciones que podían vulnerar el principio de neutralidad exigido a las administraciones.

La apertura del expediente no implica una sanción firme

La apertura del expediente no supone que Ayuso haya sido declarada responsable de una infracción ni que exista ya una sanción firme. Se trata del inicio de un procedimiento en el que deberán analizarse las circunstancias de la declaración y determinarse si se produjo efectivamente un incumplimiento de la Loreg. La decisión de la JEC cambia así el criterio mantenido inicialmente por la Junta Electoral de Madrid y permite que la denuncia socialista siga adelante por la vía sancionadora.

De esta manera, las declaraciones de Ayuso tras el desalojo de la Puerta del Sol pasan a formar parte de un procedimiento electoral que deberá determinar si la presidenta madrileña vulneró los límites impuestos a las instituciones durante el periodo electoral.