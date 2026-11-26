El desgaste de las ruedas de los trenes de Cercanías de Madrid ha obligado a Renfe a retirar decenas de convoyes de la circulación y a modificar parte de la programación habitual de la red. La anomalía, que alcanza una erosión hasta 18 veces superior a la normal, ha llevado a la operadora a adelantar las revisiones de sus trenes y a reajustar frecuencias en varias líneas para hacer frente a la menor disponibilidad de unidades.

La incidencia no distingue entre trenes antiguos y nuevos. También afecta a las últimas unidades incorporadas a la flota, como las de la serie 453, fabricadas por Stadler. Según adelantó eldiario.es, entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre se han inmovilizado 105 trenes de la C-5 por este motivo, para someterlos a análisis y reparación.

La magnitud del desgaste ha cambiado, además, los plazos de mantenimiento. Las revisiones, que habitualmente se realizan cada 200.000 kilómetros, han tenido que adelantarse a los 50.000.

Cabe recordar que, tal y como informó Libertad Digital, ya el pasado mes de septiembre y apenas dos semanas después de su pomposa inauguración por parte de las autoridades políticas, los trenes del modelo 453 fabricados por la compañía suiza Stadler para renovar el servicio de Cercanías tuvieron que ser enviados de urgencia al taller.

Se apuntó en ese momento a una grave incidencia detectada en el sistema de frenado de las nuevas unidades. Según revelaron fuentes del sector ferroviario, el pasado 10 de septiembre uno de los convoyes estrella se quedó repentinamente con tan solo el 50% de su capacidad de freno operativa. Ante el riesgo que esto suponía para la seguridad de los viajeros, la operadora pública decidió retirar de manera preventiva esa unidad y otras dos más por mera precaución, tras detectarse también fallos de comunicación interna entre los vagones.

En declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, la dirección de la operadora aclaró entonces que estas inmovilizaciones forman parte de los "ajustes y mejoras" habituales que se realizan en cualquier proceso de puesta a punto de un material rodante recién incorporado a las vías.

Sin embargo, ahora, el nuevo problema surgido en los convoyes ha abierto la investigación sobre el estado de la infraestructura. La operadora ha comunicado la situación a Adif, al considerar que el origen podría estar en las vías. El gestor ferroviario ha iniciado una campaña de medición geométrica con tren auscultador para evaluar la red y está realizando comprobaciones adicionales en los tramos donde se han renovado vías o carriles en los últimos meses.

Pese a la retirada de unidades y al adelanto de las revisiones, Renfe defiende una vez más que los trenes que siguen circulando lo hacen "con total seguridad". La operadora asegura que controla regularmente las mediciones y que realiza el torneado de las ruedas con la frecuencia necesaria para mantenerlas dentro de los márgenes de seguridad.

Por su parte, el Gobierno regional declaró este miércoles que ve "con preocupación" esta nueva incidencia. Fue el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien lamentó que esto vaya a suponer "más retrasos, peor servicio y que los madrileños sigan sin saber que van a poder llegar a tiempo".

Recortes de frecuencias para compensar la falta de trenes

Y es que la retirada de unidades vendrá acompañada de recortes. La menor disponibilidad de convoyes ha obligado a Renfe a reorganizar los servicios de Cercanías de Madrid, con cambios que afectan a la C-5, el Corredor del Henares y los Civis entre Madrid y Guadalajara.

En la C-5, los trenes pasan de circular cada cinco minutos a hacerlo cada siete. En el Corredor del Henares, la frecuencia desde Alcalá de Henares aumenta de siete a 12-13 minutos, mientras que desde Coslada se mantienen los siete minutos habituales.

Los Civis de Guadalajara han sido suprimidos temporalmente, aunque Renfe mantiene el servicio por vía Vallecas con una frecuencia de 15 minutos.

📢 Cercanías Madrid informa: ⚠️ Debido a un reajuste en el servicio, los horarios han sido actualizados.

🚊 Recomendamos consultar horarios antes de viajar: https://t.co/QWmkt46JSl ℹ️ Más información en nuestros canales oficiales y personal de estaciones. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) November 24, 2026

La compañía sostiene que la nueva programación se ha diseñado a partir de sus análisis de demanda y que permite atender los desplazamientos previstos. Con estos ajustes, asegura que mantiene el 93% de las circulaciones comerciales habituales.