El censo de electores residentes en Madrid ha aumentado en 57.952 personas desde las últimas elecciones de julio de 2023 y alcanza ya los 2.424.875 votantes de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo especial de seguridad y emergencias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha dado a conocer este jueves las cifras durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha explicado el operativo municipal previsto para que la jornada transcurra "con plena normalidad".

Los electores podrán ejercer su derecho al voto en 3.635 mesas repartidas en 437 colegios electorales, 21 centros más que en las últimas elecciones generales. La media será de 667 electores por mesa. A este censo se sumarán los madrileños residentes en el extranjero.

El Ayuntamiento ha enviado más de 52.000 notificaciones para la designación de los miembros de las mesas electorales en las tareas de apoyo a la Junta Electoral de Zona.

Hasta el momento se han presentado 10.802 solicitudes de excusa, de las que la Junta Electoral ha aceptado 9.227 y rechazado 1.283. Sanz ha señalado que las cifras son "similares" a las registradas en anteriores procesos electorales.

El dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento de Madrid desplegará un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante toda la jornada electoral. La Policía Municipal contará con 1.550 agentes, de los que 1.400 estarán destinados específicamente a la vigilancia y cobertura de los 437 colegios electorales de la capital. El resto del operativo prestará apoyo a las Juntas Electorales, los centros de coordinación y las rutas de traslado, además de colaborar en las labores de prevención de la seguridad ciudadana.

Por su parte, Samur-Protección Civil movilizará 45 ambulancias sanitarias, de las cuales 30 serán de soporte vital básico y 15 de soporte vital avanzado. A este despliegue se sumarán los mandos de apoyo, los equipos DEPAS y los profesionales que permanecerán en los centros coordinadores para atender las posibles incidencias y emergencias que puedan surgir durante las votaciones.

El dispositivo también tendrá presencia en Ifema Madrid, donde se instalará el centro de información y datos del Ministerio del Interior. Allí desplegarán efectivos la Policía Municipal, Samur-Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, que permanecerán coordinados para dar respuesta a cualquier incidente.