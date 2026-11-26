Una interrupción eléctrica "ajena" a Metro de Madrid, ha informado el suburbano madrileño, ha alterado durante unos minutos el funcionamiento de cuatro de sus líneas este jueves por la mañana. La incidencia, que ha afectado a las líneas 1, 4, 6 y 9, ha provocado algunos retrasos respecto a las frecuencias habituales de paso de los trenes, aunque se habría prolongado durante apenas 13 minutos.

El problema se ha originado por una interrupción del suministro por parte de la compañía eléctrica, una circunstancia externa a la empresa metropolitana, ha incidido Metro. Según han trasladado sus fuentes, las afecciones se han producido entre las 9:29 y las 9:42 horas.

Las líneas afectadas han sido la 1, que conecta Pinar de Chamartín con Valdecarros; la 4, entre Argüelles y Pinar de Chamartín; la 6, conocida como la Circular, y la 9, que une Paco de Lucía con Arganda del Rey. En todas ellas se han registrado alteraciones en el paso de los trenes durante el tiempo que ha durado la incidencia.

Metro ha informado de lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde ha aclarado desde el primer momento que el origen del problema estaba en una interrupción del suministro eléctrico "ajena a Metro".

Poco después de las 10:00 horas, Metro ya ha comunicado que la circulación estaba recuperando progresivamente la normalidad en las cuatro líneas. "El servicio se está normalizando en las líneas 1, 4, 6 y 9 tras una interrupción del suministro por parte de la compañía eléctrica, ajena a Metro", ha vuelto a puntualizar la empresa, que también ha pedido disculpas a los viajeros por las molestias ocasionadas.

ℹ️ El servicio se está normalizando en las líneas 1, 4, 6 y 9 tras una interrupción del suministro por parte de la compañía eléctrica, ajena a Metro. Sentimos los inconvenientes. — Metro de Madrid (@metro_madrid) November 26, 2026

Sin embargo, la incidencia ha generado numerosas quejas entre los viajeros, que han recurrido precisamente a X para contar cómo estaban viviendo los problemas de circulación. Algunos usuarios han alertado de cortes de electricidad en las estaciones y otros han asegurado que llevaban varios minutos detenidos dentro de los trenes, sin recibir explicaciones sobre lo que estaba sucediendo.

"Se acaba de ir la electricidad en la estación Pacífico", escribía uno. De hecho, han sido varios usuarios los que han reportado que los andenes se encontraban a oscuras y las escaleras mecánicas paradas. "Me ha pillado en Argüelles y la estación estaba sin luz. Estaba esperando que aparecieran los zombies por cualquier lado", ha bromeado otro pasajero.

Entre los testimonios publicados, algunos viajeros han calificado la situación de "auténtico caos". Uno de ellos ha criticado la falta de información durante la incidencia y la acumulación de personas en los trenes y las estaciones. "Nadie explicaba nada y la gente se acumulaba en los vagones y andenes… se debería de haber controlado el flujo de entrada de pasajeros", ha demandado.

Muchos de los pasajeros afectados se han visto obligados a salir de las estaciones y recurrir a otro tipo de transporte, como el servicio de autobuses de la EMT.