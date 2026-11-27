A falta de dos días para las elecciones generales del 29 de noviembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado la campaña del Partido Popular en Es la Mañana de Federico, de esRadio.

"Estamos muy orgullosos de la campaña de Feijóo por muchos motivos, pero primero porque ha unido a toda la casa. Cuando llegue a Moncloa va a hacer lo mismo con los españoles", explicó la popular. "Esto de los líderes y los amos se termina, porque es la fuerza del pueblo, la de una sociedad civil que tiene que volver a estar viva y fuerte, la que lleva las riendas de sus vidas, y las administraciones y los gobiernos lo que tienen que poner son las condiciones para que esa mirada liberal de la vida se dé".

Ayuso reconoció que el Partido Popular es muy "complicado" porque tiene mucho poder territorial: "Nosotros no vamos a los mítines con una camiseta de un color, ni decimos todos los días como papagayos lo del argumentario. Poner a tantas sensibilidades, tantos planteamientos y lo que nos une en común, para mí ha sido el mayor de los éxitos".

La presidenta regional se volcó en elogios hacia el candidato a la presidencia del Partido Popular. "Feijóo es un hombre íntegro, honrado y que tiene palabra. Ha tomado nota pacientemente de todas las atrocidades que hemos tenido que sufrir todos los españoles, lo que te demuestra es que tiene muy claro lo que quiere cambiar".

Ir a las urnas para "echar al farsante"

Ayuso pidió "encarecidamente" ir a las urnas para echar a Sánchez del Gobierno: "Es el del desguace de las instituciones, de la corrupción y del robo, del saqueo, de la inversión de la verdad".

"Se nos ha instalado en la Moncloa un falso, un farsante, que todas las atrocidades que comete se las espeta al contrario, de manera que es la inversión de la verdad continua. Estamos rodeados de tantas mentiras que a la sociedad española la están enfermando. Nosotros no queremos más guerracivilismo, más comunismo, más hundimiento, más lucha de clases y más hipocresía, porque esta gente ha vivido a costa de todos, han robado a manos llenas y lo único que mueve a este presidente es su futuro judicial y el de su entorno", reiteró.

Ayuso aseguró estar convencida de que el domingo "se van a hundir estrepitosamente", pero insistió en que "hoy las urnas están vacías". "Como aquí alguien, uno solo, deje de votar, esto no sale", insistió.

"A España le quedan dos días para no ser testigo de su propio suicidio", aseguró, citando a Antonio Maura. Hizo un llamamiento a toda "esa gente ansiosa que está en los pueblos, en las tiendas, en los comercios, en los locales, subido a un tractor, esa gente que está ahí y que está aguantando y aguantando y aguantando". "Esa es la verdadera España, la España generosa, liberal. Estoy convencida de que están más vivos que nunca y conscientes de lo que entre todos nos jugamos", añadió.

Tras el domingo

Ayuso cree que, tras el domingo, "la gentuza" saldrá del Gobierno, y se "cogerán el avioncito y se irán a República Dominicana, o se irán a sus intereses en Marruecos o los que han dejado por China"; mientras que los españoles tendrán que hacer frente "a la herencia que queda": "Queda la juventud mileurista, la gente enfrentada, la gente desconfiada y una división social como no hemos vivido. Yo nunca lo he vivido, yo que nací en democracia".

A juicio de la dirigente madrileña, "lo único que mueve a este presidente es su futuro judicial y el de su entorno".

Durante su intervención, Ayuso cuestionó el respaldo de parte del electorado progresista al actual Ejecutivo y denunció lo que calificó como una falta de coherencia ideológica dentro de la izquierda. "¿Cuántas veces no oigo lo de: 'como soy socialista o soy de izquierda siento que estoy traicionando mis valores y aunque esto no me gusta lo voy a votar'?", planteó la dirigente madrileña, antes de sentenciar: "Es que esto está secuestrado. Es que este señor ha secuestrado estos partidos".

A su juicio, "aquí no nos ha gobernado una coalición de principios sino de intereses", un argumento que apoyó recordando los acuerdos parlamentarios y de gobernabilidad alcanzados "con la derecha navarra y catalana".

Debate a cuatro

Este jueves se celebró el último debate electoral a cuatro antes de las elecciones generales de este domingo, organizado por la Academia de la Televisión y moderado por María Casado. En el encuentro participaron Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

Ayuso se refirió a las críticas lanzadas por Colau a Feijóo. "Por mucho que se ponga ofendidita, ha sido la que ha estado calladita durante todos estos años mientras arruinaba ella misma Barcelona". Asimismo le agradeció que por su gestión, grandes empresarios se han refugiado en Madrid. "Ha sido el mejor activo para Madrid una mujer como ella", dijo.

La dirigente madrileña también aludió al enfrentamiento dialéctico con el líder del PP: "De hecho, el otro día en el debate con Feijóo, que donde ya no hay trampas, tú a tú, si os fijáis, qué es: nada, es un cartón como su traje. No hay nada".

Además, acusó al Ejecutivo de utilizar los recursos públicos y las instituciones para influir en la sociedad: "Lo que son unos caraduras, que han utilizado el dinero de todos y las instituciones de todos para retorcer a la opinión pública como les ha dado la gana con un dinero que se han llevado, y así nos hemos tenido que defender todos durante todos estos años".

Por último, la presidenta regional reconoció que tiene ganas de que acabe la campaña electoral por el trabajo que supone de compaginar con su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. "Están acabados, son unos farsantes. El domingo se van a hundir estrepitosamente", concluyó, mientras que invitaba a todos los ciudadanos a ir a las urnas para frenar "a esta gente que no tiene límites ni respeta nada".