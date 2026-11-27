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La presidenta inauguró también una exposición de 22 fotografías de gran formato que, por primera vez, se exhiben en el exterior de la Real Casa de Correos y de la Real Casa de Postas. La selección recoge algunos de los momentos más representativos de la Navidad en Sol de los últimos años y forma parte de una edición especial del libro que Díaz Ayuso entregó este año al Papa León XIV, con más de 200 instantáneas sobre las tradiciones navideñas y de Semana Santa de la región. Entre las imágenes figuran las actuaciones de los escolares en Villancicos en Sol de 2025, la recreación de la Gruta de Greccio (Italia), donde en 1223 se representó el nacimiento de Jesús, y estampas de familias que han participado en la actividad 012 Reyes Magos. Asimismo, se incluyen escenas de niños depositando sus cartas en los buzones especiales habilitados por el Ejecutivo autonómico y en el Bosque de los Deseos. La muestra podrá contemplarse de manera gratuita desde hasta el próximo 6 de enero en las calles San Ricardo y del Correo.