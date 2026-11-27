Ayuso, Meloni y los espectaculares Belenes de Sol y Cibeles
Tanto la presidenta como el alcalde dieron este jueves el pistoletazo de salida a la Navidad con la inauguración de los espectaculares Nacimientos en la Real Casa de Correos y en el Ayuntamiento.
A Isabel Díaz Ayuso le comparan en no pocas ocasiones con Giorgia Meloni. De una misma generación, las dos mujeres conservadoras defienden públicamente los valores de Occidente de forma clara y sin tapujos. Muy comentado fue el discurso que la primera ministra italiana ofreció en 2025 en la Conferencia Política de Acción Republicana (CPAC), celebrada en Washington. “La batalla política y cultural por los valores conservadores no es solo una batalla estadounidense, es una batalla occidental. Sigo creyendo en Occidente no solo como espacio geográfico, sino como civilización. Una civilización nacida de la fusión de la filosofía griega, el derecho romano y los valores cristianos. Una civilización construida y defendida a lo largo de los siglos a través del genio, la energía y los sacrificios de muchos”, defendió Meloni. La madrileña reserva tradicionalmente estas palabras a su ya famoso discurso de inauguración de la Navidad en la Puerta del Sol.
Y este año, como lleva haciendo desde hace tiempo, Ayuso volvió a hacerlo. “Hacemos un alto en el ruidoso camino por el que trotamos cada día. Buscamos en el silencio la verdad. Y contemplamos una escena que nos recuerda que pertenecemos a una cultura milenaria. En cada portal de Belén duerme un niño recién nacido, una madre que le da calor con su abrazo y un padre que los custodia. Y en esa aparente pero poderosa fragilidad reside, precisamente, la verdad de lo que somos: Occidente”, afirmó la presidenta en el arranque de su intervención de este año.
La presidenta realizó este 2026 que ya acaba, y a las puertas de las elecciones generales de este domingo, quizá su discurso más religioso y afeó a quien “politiza estas fechas y pretende que todo y todos se alejen de su verdadero sentido. Quien pretende que la Navidad no sea cristiana, que España no sea occidental y que Occidente no hunda sus raíces en Roma, en Grecia, en el Estado de derecho y en el humanismo. Por el contrario, nosotros reivindicamos el valor de la vida, de la libertad, el sabernos en comunidad. El no tener miedo a preguntarnos, a dudar, a ser generosos y valientes. A alzar la mirada”.
La presidenta inauguró así el tradicional Belén de la Real Casa de Correos, que este año lleva por título El comienzo del camino. Se trata del primero con una escenografía a diferentes alturas, integrada por más de 500 figuras y una treintena de construcciones diseñadas y realizadas expresamente para esta edición, además de réplicas de edificios y elementos arquitectónicos de la época.
El recorrido comienza en un pueblo de montaña inspirado en las antiguas aldeas polacas de Zakopane y Poronin. Entre casas de adobe, madera y piedra, pequeños patios y estrechas callejuelas que reproducen la vida cotidiana de sus habitantes, se suceden algunos de los principales episodios bíblicos, como la Anunciación a María, el Sueño de José o la Visitación a Santa Isabel. En su elaboración han participado durante nueve meses alrededor de 90 socios de la Asociación de Belenistas de Madrid, mientras que otros 70 han trabajado en el montaje durante seis días.
Las piezas que conforman los distintos episodios de la Natividad son obra de reconocidos autores como José Luis Mayo, los Hermanos Cerrada, Montserrat Ribes, los Hermanos Castells, las Hermanas Murcianas, la Escuela Olotina, Ángeles Cámara y Jesús Ramírez Turpin. Para recrear los diferentes paisajes se han empleado 1.500 kilos de corcho, otros 2.000 de arena y piedra, 170 listones de madera, 28 metros cuadrados de planchas de poliestireno y 25.000 tornillos. La vegetación está compuesta por 80 metros cuadrados de musgo y 25 plantas, mientras que para garantizar la circulación del agua del río se han utilizado 96 metros cuadrados de láminas impermeabilizantes de butilo y siete bombas. Además, el cielo está iluminado por 50 estrellas de diferentes tamaños.
El Belén de la Real Casa de Correos podrá visitarse gratuitamente hasta el próximo 6 de enero. Permanecerá abierto de 15:00 a 22:00 horas durante esta primera jornada y el 4 de diciembre. Desde mañana y hasta el 4 de enero, el horario general será de 10:00 a 22:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, que será de 10:00 a 18:00 horas. El día de Reyes abrirá de 15:00 a 22:00 horas y estará cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.
La presidenta inauguró también una exposición de 22 fotografías de gran formato que, por primera vez, se exhiben en el exterior de la Real Casa de Correos y de la Real Casa de Postas. La selección recoge algunos de los momentos más representativos de la Navidad en Sol de los últimos años y forma parte de una edición especial del libro que Díaz Ayuso entregó este año al Papa León XIV, con más de 200 instantáneas sobre las tradiciones navideñas y de Semana Santa de la región. Entre las imágenes figuran las actuaciones de los escolares en Villancicos en Sol de 2025, la recreación de la Gruta de Greccio (Italia), donde en 1223 se representó el nacimiento de Jesús, y estampas de familias que han participado en la actividad 012 Reyes Magos. Asimismo, se incluyen escenas de niños depositando sus cartas en los buzones especiales habilitados por el Ejecutivo autonómico y en el Bosque de los Deseos. La muestra podrá contemplarse de manera gratuita desde hasta el próximo 6 de enero en las calles San Ricardo y del Correo.
También el alcalde, José Luis Martínez Almeida, acompañado de la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, inauguró este jueves el tradicional belén municipal, instalado en el Patio de Operaciones del Palacio de Cibeles, el “segundo hito imprescindible en el camino hacia la Navidad” que empezó el pasado sábado con el encendido celebrado en la plaza de Cibeles. El nacimiento, que podrá visitarse gratuitamente hasta el 5 de enero, está compuesto por 200 figuras, 20 construcciones y elementos vegetales originales del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija, con una escenografía y composición paisajística diseñadas por la Asociación de Belenistas de Madrid.
En palabras del alcalde, el belén conmemora “el acontecimiento más luminoso” y “el mensaje de amor más potente que ha habido en la historia de la humanidad”. Almeida invitó a los madrileños a acercarse a CentroCentro para disfrutar de esta “extraordinaria obra de arte” y celebrar los valores de la Navidad “que nos hacen mejores como sociedad”. La inauguración del nacimiento contó con la actuación de la Escolanía JMJ, que forma parte de la variada programación musical organizada por el Ayuntamiento para celebrar esta Navidad.
El belén presenta una composición circular a dos alturas, de casi ocho metros de diámetro, que permite contemplar el conjunto desde cualquier ángulo y descubrir los numerosos detalles de sus paisajes, construcciones y personajes. Entre los elementos más destacados de esta edición figuran dos molinos de viento de tipo persa, de eje vertical, y dos dioramas de espejos que amplían la perspectiva de la cueva de la natividad. Las figuras, de estilo hebreo tradicional, reflejan el rigor histórico y la calidad artística del escultor toledano José Luis Mayo Lebrija, referente internacional del arte belenista.
El belén municipal abrió sus puertas al público este jueves, 26 de noviembre, y podrá visitarse hasta el 5 de enero. El horario general será de 10:30 a 19:00 horas (último pase), mientras que los días 24, 25 y 31 de diciembre y 5 de enero abrirá de 10:30 a 13:00 horas (último pase). Permanecerá cerrado todos los lunes y el 1 de enero. El acceso será gratuito, con turnos cada 30 minutos hasta completar aforo, previa retirada de entradas en taquilla o reserva digital, con un coste de gestión de 0,50 euros, a través de las páginas web www.navidadmadrid.com y www.centrocentro.org. Se podrán reservar un máximo de cuatro entradas por persona.