Isabel Díaz Ayuso se tenía guardada para sí una sorpresa en forma de final épico de una campaña que ha enfocado como suya desde el primer momento, con una intensa movilización que la ha llevado a estar presente no solo en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, sino también en provincias como Valencia, Segovia o Toledo o en la ciudad de Ceuta.

Y es que la de este noviembre ha sido una campaña con la que la presidenta se ha sentido muy a gusto. De "impecable" la llegó a calificar el otro día. Pero es que además el partido entero, con ella a la cabeza en Madrid, ha interiorizado que, desde la Transición, son las elecciones más importantes para España.

Ocurrió en los últimos cuatro minutos de su intervención. El auditorio, concentrado en una céntrica sala madrileña, escuchaba en silencio. De pronto, comenzó a sonar la marcha procesional La Esperanza de María.En paralelo, en el mitin de Alberto Núñez Feijóo en la capital andaluza, era interpretada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Una composición que ha acompañado al spot electoral de los populares durante estas semanas y este viernes era utilizada como broche final de la que el partido considera que ha sido la mejor campaña de su historia.

A continuación, Ayuso proyectó una foto del candidato popular en Guipúzcoa, el joven Jon Echeverría, escoltado por la Ertzaintza, que este viernes recibió la visita y el apoyo de Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez.

«Un buen día llegó Gregorio Ordóñez y encendió ese interruptor. Yo creo que vosotros sois esa nueva luz.» Este domingo, 29N, vota PP. 💙 pic.twitter.com/rae7O50g66 — Partido Popular de Gipuzkoa (@guipuzcoanosPP) November 27, 2026

"Yo me afilié al PP por el País Vasco", recordó Ayuso. "No podía entender que en España alguien tuviera que sufrir lo que otra vez está sufriendo Jon y tantos jóvenes españoles en su tierra. Y cuando uno se afilia, tiene que estar comprometido con la libertad, con la vida, con España. Y no hay derecho a que esta gente se juegue su vida y su integridad cada mañana. Estamos aquí por jóvenes como él, que han mirado de frente al terror", dijo en un emocionante discurso, que puso en pie a los populares que no dejaron de aplaudir sus palabras desde ese momento.

"Apelamos desde aquí, desde Madrid, a esa España silenciada, pero esforzada, porque los padres quieren estar más tiempo con sus niños; porque tenemos que defender la vida, las cosas buenas, a las personas que han perdido un ser querido en unos trenes y ya no importan, a la gente de nuestra querida Ceuta invadida, no los vamos a olvidar ni a ellos ni a los vecinos de El Hierro, a los vecinos de La Palma, a las víctimas de incendios forestales; a la gente que quieren expulsar de España, a los agricultores, a los ganaderos, a los transportistas, a tantos funcionarios que entregan su vida por España. No les vamos a fallar desde Madrid", dijo Ayuso.

"Y no les vamos a fallar desde este nuevo proyecto que empieza el lunes con Alberto Núñez Feijóo. Se acabó la España de los bandos, del miedo, de los matones, de los violentos, de los cobardes, porque Madrid está aquí para pedir libertad. Y esto es lo que depende de todos nosotros. El domingo tenemos la última oportunidad para decidir por España y la libertad y podremos decir, efectivamente, 'yo eché a Pedro Sánchez y nosotros fuimos parte del cambio'", afirmó para terminar proclamando: "Los españoles han estado calladitos estos ocho años, pero este domingo van a hablar".