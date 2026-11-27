La número dos de la lista de Alberto Núñez Feijóo por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, participó este viernes en el acto de cierre de campaña del PP regional, donde recuperó un mensaje ya memorable pronunciado el miércoles en la Caja Mágica: "Sed españoles, en el sentido más emocionante de la palabra, ciudadanos comprometidos con una nación democrática; y así, un día, cuando todo esto haya pasado, cuando recordemos estos años degradantes con estupor, casi con incredulidad y alguien pregunte '¿quién echó a Pedro Sánchez?', tú podrás decir, con la cabeza alta, con orgullo y con verdad: 'Yo. A Pedro Sánchez lo eché yo'".

Fueron unas palabras que gustaron especialmente a Isabel Díaz Ayuso y desde este viernes la tiene estampada en una camiseta. Porque la diputada popular decidió obsequiar a la presidenta, al alcalde y a otros cargos populares con unas camisetas que llevan impreso este mensaje: "A Pedro Sánchez lo eché yo". La sala quedó sepultada en aplausos. Del "me gusta la fruta" al orgullo por haber contribuido al cambio.

"Sánchez solo se quiere a sí mismo. En realidad, Pedro Sánchez será recordado como el hombre que bailaba en los mítines mientras sus compatriotas lloraban a sus muertos. Y también, quizá, quizá es verdad, será recordado por sus camisetas", dijo Álvarez de Toledo. En este punto, anunció: "Pues bien, yo también tengo una camiseta. Tengo una para ti, Isa, tengo una para nuestro alcalde (…). No tengo suficientes para todos, pero las podemos imprimir mañana mismo o el domingo por la noche, quizá. Una, por supuesto, para Alberto Núñez Feijóo y para cada español que este domingo va a cumplir con su obligación fundamental, depositando su voto en el Partido Popular".

Álvarez de Toledo no pasó por alto la polémica generada a raíz del bulo del "calladita" de Feijóo ayer a Ada Colau en el debate y advirtió de que aunque "calladitas nos quiere la izquierda, no nos vamos a callar. Vamos a devolver a las mujeres su voz y su fuerza".

"En los momentos más difíciles, los españoles siempre hemos comparecido"

"En los momentos más difíciles, los españoles siempre hemos comparecido. Comparecimos cuando el secuestro de Miguel Ángel Blanco, comparecimos el 8 de octubre en Barcelona, comparecimos en Paiporta, comparecimos en defensa de Ceuta y este domingo vamos a comparecer ante las urnas", afirmó.

En este sentido, quiso dar las gracias. A los ceutís y al presidente (Juan Jesús) Vivas "por defender nuestra nación". A las víctimas de Urda, Adamuz y la Dana, "por su dignidad y entereza y por recordarnos que la política es demasiado importante como para dejarla en manos de los peores, necesitamos a los mejores". A los jueces, que "mientras intentaban acabar con ellos, han seguido haciendo su trabajo. Nos comprometemos con ellos y haremos que los jueces elijan a los jueces". A los fiscales que, "a pesar de Alvarone, han hecho su trabajo. Vamos a defender una Fiscalía independiente".

"Vamos a devolver la dignidad al Parlamento, rendición de cuentas e incluso la belleza. Y, por supuesto, vamos a quitar los pinganillos del Congreso". Y "gracias al PP de Madrid, por una campaña impresionante. Este es el bastión y el ejemplo para toda España", dijo.

Álvarez de Toledo también se detuvo en Ayuso. "Gracias a Isabel Díaz Ayuso y a su equipo, su Gobierno, pero sobre todo a ella. Nadie ha sido más valiente ni más consistente en la batalla contra la degradación sanchista. Han intentado derribarla por todos los medios posibles, incluidos los medios delictivos y no lo han conseguido. Isa, te lo dije el primer día, estamos en deuda contigo. Y esta campaña es el principio, hemos empezado a pagar esa deuda. La última cuota el domingo: Sánchez, a su casa".