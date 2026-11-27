El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de Madrid para permitir la celebración de eventos deportivos, entre ellos el Gran Premio de Fórmula 1 en el recinto ferial de Ifema. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado íntegramente los tres recursos presentados contra el instrumento urbanístico, que quedó aprobado definitivamente en febrero de 2025.

Las resoluciones judiciales rechazan las pretensiones del Grupo Municipal de Más Madrid, Liberum Natura y la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible, que reclamaban la anulación del acuerdo municipal. Además, el tribunal impone a los recurrentes el pago de las costas procesales, con un límite máximo de 12.000 euros por procedimiento, más el IVA correspondiente. Contra las tres sentencias todavía cabe interponer recurso de casación.

Una de las resoluciones analiza el recurso de Liberum Natura, a través del cual acudió a los tribunales la Plataforma Ecologista Madrileña. En este caso, los magistrados descartan que el Plan Especial incurra en arbitrariedad o desviación de poder por permitir la implantación de un circuito de Fórmula 1 en los terrenos de Ifema.

La Sala considera que la promoción y gestión de actividades deportivas al aire libre con repercusión nacional e internacional forma parte de los objetivos estatutarios del consorcio ferial.

En este sentido, los jueces recuerdan que estas actividades constituyen una actividad de interés público, cuya justificación aparece desarrollada en la memoria del instrumento urbanístico.

La sentencia también respalda la tramitación ambiental seguida por el Ayuntamiento de Madrid. Los magistrados consideran que la normativa incorporada al Plan Especial en esta materia va incluso más allá de las exigencias aplicables a este tipo de instrumentos.

Asimismo, la resolución diferencia entre dos procedimientos: la evaluación ambiental estratégica del propio Plan Especial y la evaluación de impacto ambiental que corresponda al proyecto concreto del circuito.

Rechaza los argumentos de Más Madrid sobre el impacto ambiental

El recurso presentado por el Grupo Municipal de Más Madrid también ha sido desestimado en su totalidad.

La formación política cuestionaba distintos aspectos del Plan Especial, entre ellos la suficiencia del estudio de viabilidad económico-financiera, la falta de notificación individual a los posibles afectados, los usos previstos para los espacios ajardinados y las consecuencias acústicas y ambientales de la instalación del circuito. Sin embargo, el TSJM rechaza estos argumentos.

En relación con la viabilidad económica, los magistrados señalan que no se ha acreditado que el Plan Especial resulte inviable. La sentencia también pone de relieve que los recurrentes no solicitaron la apertura de un periodo de prueba ni presentaron una prueba pericial para respaldar sus alegaciones.

Por tanto, el tribunal considera que no existen elementos suficientes para concluir que el instrumento urbanístico incumpla las exigencias económicas que le corresponden.

La resolución también aborda las objeciones relacionadas con el ruido y la huella de carbono que generaría la celebración de carreras y otros eventos deportivos.

Sobre esta cuestión, la Sala recuerda que las condiciones y exigencias relativas al circuito de Fórmula 1 deberán cumplirse cuando se tramite la autorización del proyecto.

De esta forma, los magistrados distinguen entre la aprobación del marco urbanístico que permite estos usos y las autorizaciones específicas que necesitará la instalación para su ejecución.

Sin obligación de repetir la información pública

La tercera sentencia resuelve el recurso de la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible.

Esta entidad cuestionaba, entre otros aspectos, que durante la tramitación del Plan Especial se hubieran introducido modificaciones sustanciales que obligasen a abrir un nuevo periodo de información pública.

El tribunal tampoco comparte este argumento y descarta que los cambios realizados exigieran repetir ese trámite.

Otro de los asuntos examinados afecta a la pasarela sobre la M-11, una infraestructura necesaria para garantizar la continuidad entre las vías pecuarias Vereda de los Leñeros y Vereda de Valdecarros.

La asociación cuestionaba que el Plan Especial remitiera a un procedimiento posterior la determinación de quién debe asumir el coste de esta infraestructura.

Los magistrados consideran que esta decisión se ajusta a derecho y rechazan que la falta de concreción sobre el responsable del pago implique necesariamente que no vaya a garantizarse la integridad y continuidad del nuevo trazado.

El Plan Especial salió adelante en febrero de 2025

El acuerdo municipal que ahora respalda el TSJM fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en febrero de 2025, con los votos favorables del Partido Popular.

El instrumento urbanístico permitió habilitar nuevos usos en el recinto ferial de Ifema, entre ellos la celebración de acontecimientos deportivos de carácter temporal.

Antes de estas tres sentencias, el tribunal ya había rechazado en junio de 2025 la petición de Más Madrid para suspender cautelarmente el Plan Especial en lo relativo a la instalación del circuito.

Las nuevas resoluciones suponen un respaldo judicial al acuerdo municipal frente a los tres recursos que pretendían anularlo, aunque todavía existe la posibilidad de acudir en casación.