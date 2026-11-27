Una menor de 16 años ha resultado gravemente herida tras haber sido atropellada por un autobús interurbano cuando cruzaba un paso de peatones regulado por semáforo en la avenida de Andalucía, en el distrito de Villaverde.

El suceso se ha producido en torno a las 10:00 horas a la altura del número 4 de la mencionada vía, en las inmediaciones de la estación de Metro de San Cristóbal. Testigos del suceso han avisado a los servicios de emergencias, que se han desplazado hasta el lugar para atender a la víctima. De acuerdo con Elena Gómez Granizo, jefa de guardia de Samur-Protección Civil, la chica "presentaba un traumatismo craneal y lesiones en hombro", por lo que ha sido trasladada con pronóstico grave al Hospital Doce de Octubre.

La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación para determinar la fase en la que se encontraba el semáforo, entre otros detalles. Según ha informado El País, el conductor del autobús ha dado negativo en los controles de drogas y alcohol realizados. Asimismo, el periódico ha indicado que el vehículo, el 653, que cubre el trayecto entre Madrid (Moncloa) y Majadahonda (Hospital), tiene un golpe en la luna delantera, concretamente en la esquina derecha.

