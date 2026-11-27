Un grupo de radicales han vandalizado esta pasada noche la sede de la Dirección de Área Territorial educativa (DAT) Sur, perteneciente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los vándalos han lanzado pintura contra las instalaciones y escrito en sus paredes frases como "Huelga" o "Zarzalejo dimisión".

"El vigilante avisó a la Policía y huyeron antes de la llegada de las fuerzas de seguridad tras realizar pintadas en las fachadas", informan fuentes del departamento dirigido por Mercedes Zarzalejo. "Los responsables de la DAT van a realizar la correspondiente denuncia", añaden.

La consejera ha condenado públicamente estos hechos a través de sus redes sociales. "Esta madrugada un grupo de radicales ha vandalizado las instalaciones de la Dirección de Área Territorial (DAT) Sur. Pintadas en edificios públicos, entradas por la fuerza en sedes institucionales, barricadas con mobiliario escolar, corte de carreteras, boicot de actos, insultos… Así entienden algunos la defensa de la educación pública".

Esta madrugada un grupo de radicales ha vandalizado las instalaciones de la Dirección de Área Territorial (DAT) Sur. Pintadas en edificios públicos, entradas por la fuerza en sedes institucionales, barricadas con mobiliario escolar, corte de carreteras, boicot de actos,… pic.twitter.com/j6yf4lsy35 — Mercedes Zarzalejo (@MMZarzalejo) November 27, 2026

Se refiere Zarzalejo a la irrupción de dos manifestantes este jueves en la Real Casa de Correos cuando un coro de niños de un instituto público de la región se disponía a cantar unos villancicos. "Unos tipos que dicen defender la educación pública de nuestros chavales boicoteando un coro de chavales de un instituto público madrileño. Muy bonito. Eso es ganarse el respeto. Esos chicos y sus familias seguro se lo agradecen", escribió después en redes sociales el número dos de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano.

En este punto, cabe recordar que la consejera anunció a mediados de este mes que emprendería acciones penales contra los participantes en los altercados registrados a las puertas de un acto en el que iba a participar pero que se vio obligada a suspender por recomendación de la Policía Nacional. Se trataba del segundo acto que Zarzalejo tenía que anular por las protestas de los sindicalistas.

Los DAT se han convertido en objetivo de los huelguistas, que ya habían protagonizado momentos de tensión en ellos, como el vivido el pasado 19 de noviembre cuando varios grupos de activistas forzaron la entrada en las cinco Direcciones de Área Territorial de la Comunidad de Madrid, lo que obligó a avisar a las fuerzas de seguridad para proceder al desalojo de las concentraciones, que no estaban autorizadas. En la DAT capital, además, los agentes tramitaron diligencias por posibles lesiones a uno de los vigilantes de seguridad del edificio, según trasladaron fuentes de la Consejería de Educación a Libertad Digital.

La huelga educativa en Madrid arrancó el pasado 14 de noviembre y está muy lejos de acabarse. Aunque el seguimiento no es muy elevado - un 8,3 % el pasado lunes-, sus efectos se están haciendo notar en colegios e institutos, con padres cada vez más preocupados por la pérdida de clases de sus hijos. El pleno conflicto, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso presentó su propuesta de acuerdo sobre la carrera profesional horizontal docente, a través de la cual los profesores de la educación pública podrán percibir un complemento salarial de hasta 400 euros.

Así las cosas, la consejera convocó a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial —CCOO, CSIF, UGT y ANPE— para este viernes. Pero ninguno apoya esta medida al desmarcarse en el último momento también ANPE, que era el único que acudía a la mesas sectoriales. Para este sindicato, el modelo presentado este miércoles por la consejera Zarzalejo "ha mejorado respecto a la propuesta inicial", pero ha advertido que "está todavía lejos de poder darse por acordado".