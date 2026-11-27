María Luisa (Wisi) Sarandeses , directora de Proyectos y Alianzas Corporativas de Fundación Aladina, explicó el 25 de noviembre de 2026 en Kilómetro Cero, de esRadio, a qué se destina el dinero que recauda cada año el mercadillo navideño de la fundación. La respuesta es la Casa Aladina, un proyecto que, según Sarandeses , "será el primer centro de día de apoyo integral que va a haber en Europa para niños enfermos de cáncer, allegados, supervivientes y familias que necesitan apoyo en el duelo".

En la entrevista con Jaume Segalés y Lucía Prieto, Sarandeses repasó la historia del mercadillo, la situación económica del proyecto y el calendario previsto para el inicio de las obras.

Más de 60 puestos en el Eurobuilding

El mercadillo, denominado Aladina XMAS Weekend y programado los días 28 y 29 de noviembre, se lleva a cabo en el Hotel NH Collection Eurobuilding con más de 60 puestos, según detalló Lucía Prieto en el programa. Sarandeses lo definió como "el evento más divertido y solidario de la Navidad" y enumeró las actividades dirigidas a los asistentes: talleres infantiles, talleres de cocina, música en directo, conciertos, DJ y una zona de restauración.

La directora de Proyectos explicó que la zona del bar solidario corre a cargo de Arzábal y que también participan Starbucks y Miss Sushi.

De un puñado de puestos a 17 ediciones

Sarandeses recordó los orígenes de la cita: "Empezamos siendo un mercadillo muy pequeñito, casi con amigas", con entre 10 y 15 puestos. 17 ediciones después, la fundación lo considera uno de los eventos más importantes de la Navidad en Madrid.

Lo que más destacó fue el público. Al mercadillo acuden, según contó, "familias que hemos atendido a lo largo de muchos años en los hospitales y empresas que nos ayudan a lo largo del año y quieren estar presentes ese día". "Los niños y las familias son lo más importante en Aladina siempre", añadió.

Sarandeses puso como ejemplo a una familia de Valladolid que perdió a su hija hace más de 15 años y de la que dijo que "no hay un año que no vengan al mercadillo de Aladina". También habló de los antiguos pacientes que vuelven ya recuperados: "te acordabas de estos niños del hospital que tenían a lo mejor 8, 9 o 10 años y de repente ahora tienen 19 y miden 1,85 y están estupendos". Algunos, contó, le dicen que ya están en la universidad.

El único evento del año para recaudar fondos

La responsable de la fundación subrayó el peso económico de la cita. "Este es el único evento que organizamos desde la fundación en todo el año para recaudar fondos", señaló. Desde el año pasado, "toda la recaudación de este evento se va a destinar al proyecto Casa Aladina".

El mercadillo sirve también para sumar socios, algo que, según explicó, se puede hacer allí mismo de forma sencilla y "con cantidades muy asequibles". Para quien no pueda acudir, recordó que "en nuestra página web se puede hacer una donación puntual, todo el mundo se puede hacer socio", y que se puede elegir el programa al que se destina la aportación. "Cada granito de arena es importantísimo", dijo.

Un proyecto de 16 millones

Sobre el estado de la Casa Aladina, Sarandeses explicó que el proyecto "tiene un presupuesto de construcción de 16 millones de euros" y que la fundación está "en torno a unos 10 millones recaudados, comprometidos". "Todavía nos falta un empujoncito importante", reconoció.

En cuanto al inicio de las obras, "creemos que va a ser ya antes de final de este año", afirmó, en referencia a 2026. Según contó, muchos padres y madres ya preguntan a la fundación "pero ¿cuándo ya va a estar hecha la Casa Aladina?".

Familias lejos de casa

Sarandeses argumentó por qué hace falta un centro así en Madrid. Según sus datos, "en Madrid se atiende al 40 % de la oncología pediátrica del país" y "muchas de estas familias vienen desplazadas de otras provincias", sin red de apoyo y, a veces, viviendo "en un piso compartido, en una habitación en muchas ocasiones".

La Casa Aladina, tal como la describió, tendrá jardines, con salas de juegos, con zonas de estar en las que compartir tiempo con otras familias, y un espacio "en las que sus hijos puedan recibir todo tipo de terapias de manera gratuita". Los hermanos de los pacientes contarán con un programa propio. Los supervivientes tendrán un lugar de encuentro con apoyo psicológico y emocional, y habrá un espacio para los padres y hermanos de los niños que fallecen.

Firmas del presidente de Aladina

El presidente de la fundación, Paco Arango, también participa en el mercadillo. Sarandeses lo describió como alguien que está a pie de cama y a quien "lo que más le gusta es estar en los hospitales con los niños". Su libro, Si no crees en Dios, te doy su teléfono, "va por la sexta edición". Según explicó, "en México ha sido un exitazo", se ha agotado también en Miami y acaba de publicarse en Italia.

El presidente de Aladina va a estar "firmando libros en el mercadillo de Aladina este fin de semana, el sábado por la tarde y el domingo por la tarde", con un punto de venta abierto durante todo el evento. Quien compre el libro, recordó Sarandeses, "además de comprar un buen libro va a estar ayudando a Aladina".