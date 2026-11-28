La Puerta del Sol ha vuelto a ser escenario de una falsa alarma por una posible amenaza de bomba. La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad durante la mañana de este sábado, 28 de noviembre, después de recibir un aviso por la presencia de una mochila sospechosa en las inmediaciones de la plaza. Los agentes han desalojado el recinto y han acordonado la zona mientras realizaban las comprobaciones pertinentes.

El aviso se ha producido poco antes de las 12:00 horas. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, la alerta llegó inicialmente a la Guardia Civil, que trasladó el asunto a la Policía Nacional. Efectivos de este último cuerpo se desplazaron hasta el kilómetro cero para inspeccionar el objeto, acompañados de guías especializados en la detección de explosivos.

Finalmente, las comprobaciones permitieron descartar cualquier amenaza. Pasadas las 12:00 horas, los agentes dieron por concluida la intervención y autorizaron de nuevo el acceso a la Puerta del Sol, así como a las estaciones de Metro y Cercanías, que habían quedado afectadas por el dispositivo.

Segundo desalojo de Sol en apenas dos semanas

No es la primera vez que la Puerta del Sol se ve obligada a cerrar sus accesos por una alerta de estas características. El pasado 14 de noviembre, la Policía Nacional también tuvo que desalojar y acordonar parte del entorno después de que se localizara una maleta abandonada junto al edificio de deportes de El Corte Inglés, en las proximidades de la calle Preciados.

En aquella ocasión, el aviso se produjo minutos antes de las 20:00 horas y movilizó tanto a la Policía Municipal como a efectivos de la Policía Nacional y guías caninos especializados. Los agentes inspeccionaron el equipaje y comprobaron que no contenía ningún artefacto explosivo, sino ropa. Una vez descartado el peligro, se levantó el dispositivo y se reabrieron los accesos.

Aquel episodio estuvo precedido, además, por otra alerta durante la misma jornada. Alrededor de las 14:00 horas, otro objeto sospechoso localizado en la calle Preciados había obligado a intervenir a los servicios policiales, que también descartaron que existiera riesgo.

Una oleada de avisos de bomba en Madrid y la sierra

Las dos intervenciones en el centro de Madrid se enmarcan en una sucesión de avisos por posibles artefactos explosivos registrados durante las últimas semanas en distintos puntos de la región. Varias localidades de la Comunidad de Madrid, especialmente de la sierra, han protagonizado episodios que han obligado a movilizar a las Fuerzas de Seguridad, acordonar espacios y realizar inspecciones preventivas.

Entre los municipios afectados figuran Guadarrama, Galapagar y Arganda del Rey, donde se han localizado mochilas u otros objetos que han despertado las sospechas de los agentes. En Guadarrama, por ejemplo, los especialistas llegaron a explosionar preventivamente una mochila después de que los equipos de rayos X detectaran elementos que parecían corresponderse con un cableado sospechoso. La intervención terminó sin que se encontraran explosivos.

También se han registrado actuaciones en otros puntos de España, como Mataró y Málaga, en un contexto de especial preocupación por las amenazas relacionadas con mochilas y equipajes abandonados.

Esta sucesión de alertas se produce, además, después de la muerte del subinspector de la Policía Nacional Juan José Rodríguez, fallecido el pasado 10 de noviembre tras la explosión de una mochila bomba en Oviedo. El suceso ha elevado la preocupación ante este tipo de avisos y ha obligado a extremar las precauciones en las intervenciones policiales.

Por el momento, el último incidente en la Puerta del Sol se ha resuelto sin consecuencias y la actividad ha podido reanudarse tras descartarse la presencia de explosivos.