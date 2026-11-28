"Gracias, Isabel. Por tu fuerza, por tu determinación, porque no te rindes nunca y porque estás cogiendo la campaña de Madrid como si fuera la tuya. Y eso, querida amiga, no te lo vamos a pagar. No te lo vamos a pagar nunca. Con tu esfuerzo, a pesar de que te rompan la cara, das la cara todos los días". Estas palabras las pronunció Alberto Núñez Feijóo el pasado miércoles en la Caja Mágica, en el acto central de campaña que el PP celebró en la capital.

Emocionaron, y mucho, a la presidenta madrileña, enfocada en ese momento por las cámaras. El líder y candidato popular agradeció también al alcalde José Luis Martínez Almeida su apoyo. Y es que el Partido Popular de Madrid se ha volcado por completo en esta campaña como si de la suya propia se tratara: más de 2.000 actos en toda la región con una destacada implicación de Isabel Díaz Ayuso, que se ha sentido especialmente cómoda con la "impecable" campaña ideada por la dirección nacional.

Os pido hacer una etapa histórica juntos: de Génova a Moncloa. @NunezFeijoo pic.twitter.com/ejCrpzaM9K — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 25, 2026

La presidenta ha participado en 16 encuentros y mítines en los que ha recorrido municipios y distritos de toda la región, además de cuatro provincias - Valencia, Segovia, Toledo y Barcelona- y la ciudad autónoma de Ceuta. En casi todos ellos, empezó igual: leyendo los titulares con los escándalos que incumben al Gobierno. Según pasaban los días, y como suele ocurrir en sus propias campañas autonómicas, Ayuso se iba llenando las muñecas de pulseras que le regalaban militantes, simpatizantes y vecinos. Una costumbre que la líder madrileña ya ha convertido en un ritual.

"Estamos orgullosísimos del trabajo que ha hecho el PP de Madrid en esta campaña, orgullosos de nuestra presidenta que se ha tomado esta campaña como suya propia y se ha volcado", dijo ayer el número dos del partido. Y es que el objetivo siempre ha sido intentar lograr que "la victoria sea tan apabullante, que no haya nada que pueda enturbiarla el domingo", añadió Alfonso Serrano. Y este domingo, avisó, habrá casi 10.000 interventores y apoderados "vigilando las elecciones. Son muchos más que las anteriores municipales y autonómicas. Y muchos más que las anteriores generales".

El partido dio el resto este viernes, último día de campaña y jornada posdebate a cuatro. Lo hizo desplegando a sus 25 primeros candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado por Madrid en una jornada de movilización electoral que les llevó a recorrer las sedes municipales y de distrito del partido, donde participaron en mesas informativas y encuentros con afiliados, simpatizantes y vecinos para trasladar el proyecto.

Y es que el partido entero, con Ayuso a la cabeza en Madrid, ha interiorizado que, desde la Transición, son las elecciones más importantes para España. "Salimos a por todas", trasladaron fuentes de la dirección nacional antes de que dieran comienzo los días más frenéticos. Afrontaban el reto, describieron, como "si fuera la Tercera Guerra Mundial". "Y las guerras no se ganan con abrazos y besos", advirtieron.

La guinda la puso Ayuso este viernes en un cierre de campaña épico, junto a Cayetana Álvarez de Toledo, José Luis Martínez Almeida y Pedro Rollán. "La mejor campaña que le recuerdo al Partido Popular. La campaña que necesitaban España y los españoles. Y no era fácil teniendo un tramposo enfrente. No era fácil teniendo lo que hemos tenido enfrente a lo largo de todos estos años", reconoció el regidor capitalino.

"Ha sido una campaña feliz, se me ha hecho corta. ¿Cuándo empezamos la siguiente? ¡Municipales y autonómicas: allá vamos!", diría también Álvarez de Toledo durante su intervención. La número dos de Feijóo en la lista de Madrid reconoció que llegaba a este final con la sensación "del deber cumplido". "Mi lema vital, el día que ya no esté en mi lápida, siempre digo que alguien tendrá que escribir, que por mí no quede, ¿no? Y os aseguro que por mí no ha quedado. Miro hacia este domingo y hacia el futuro de España con inmenso optimismo", dijo.

La presidenta, por su parte, estaba exultante. "Habéis hecho una campaña extraordinaria", les dijo a todos. Ha sido "especial" porque "España se juega su futuro. De hecho, estas elecciones son trascendentales, las más importantes que hemos tenido", dijo.

Ayuso se tenía guardada para sí una sorpresa en forma de final épico. Ocurrió en los últimos cuatro minutos de su intervención del último mitin de este viernes. El auditorio, concentrado en una céntrica sala madrileña, escuchaba en silencio. De pronto, comenzó a sonar la marcha procesional La Esperanza de María. En paralelo, en el mitin de Alberto Núñez Feijóo en la capital andaluza, era interpretada por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Una composición que ha acompañado al spot electoral de los populares durante estas semanas y este viernes era utilizada como broche final.

A continuación, Ayuso proyectó una foto del candidato popular en Guipúzcoa, el joven Jon Echeverría, escoltado por la Ertzaintza, que este viernes recibió la visita y el apoyo de Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez. Con esa fotografía como telón de fondo y con la melodía sonando en un segundo plano, la presidenta realizó un importante y emotivo discurso en el que advirtió: "El domingo tenemos la última oportunidad para decidir por España y la libertad y podremos decir, efectivamente, 'yo eché a Pedro Sánchez y nosotros fuimos parte del cambio'. Los españoles han estado calladitos estos ocho años, pero este domingo van a hablar".