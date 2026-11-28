La negociación de la carrera profesional docente en la Comunidad de Madrid ha vuelto a quedar bloqueada este viernes después de que los cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación hayan rechazado participar en la reunión convocada por la Consejería.

Mercedes Zarzalejo tenía previsto presentarles la propuesta de carrera profesional horizontal, que contempla nuevos complementos salariales para los profesores y maestros de la enseñanza pública, pero el encuentro no ha llegado a celebrarse.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades ha denunciado que las organizaciones sindicales han dejado vacía la mesa pese a que, según ha defendido, la Administración había recogido sus aportaciones en la elaboración de la propuesta. "Precisamente los que me piden insistentemente que me siente hoy han dejado las sillas vacías", ha reprochado Zarzalejo, que ha acusado a los sindicatos de romper unilateralmente la dinámica de diálogo que, a su juicio, se había mantenido hasta el inicio de la huelga educativa.

Hoy habíamos convocado a CCOO, ANPE, CSIF y UGT, los cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación, para hablar de la carrera profesional horizontal docente, una medida que beneficia al conjunto de maestros y profesores de la @ComunidadMadrid. Ninguno se… pic.twitter.com/xPGds9oW6O — Mercedes Zarzalejo (@MMZarzalejo) November 27, 2026

La propuesta de la Comunidad de Madrid contempla una carrera profesional horizontal vinculada a la experiencia y al desempeño de los docentes. El nuevo sistema permitiría incrementar progresivamente sus retribuciones, con complementos de hasta 400 euros mensuales para los profesores y 350 euros para los maestros. La previsión del Gobierno regional es que tenga efectos económicos desde el próximo 1 de enero de 2027.

Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales, que consideran que no responde a las reivindicaciones que mantienen desde el comienzo del conflicto educativo. Desde CCOO, su responsable de la Federación de Educación, Aída San Millán, ha reclamado que Zarzalejo se siente a negociar con el comité de huelga y ha asegurado que ninguna de las demandas del profesorado está recogida en la carrera profesional. A su juicio, la presentación de esta medida responde a una estrategia para "poder desactivar la huelga" y justificar que la Consejería está negociando.

En la misma línea, el responsable de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González Martínez, ha calificado de "tintes dantescos" lo ocurrido este viernes y ha lamentado que la consejera se haya quedado "sola" después de que ANPE, el único sindicato que todavía acudía a las reuniones, también haya decidido no participar. González ha atribuido esta situación a "la mala praxis" y a la gestión de Zarzalejo durante el conflicto, por lo que ha insistido en reclamar su cese o dimisión.

Por su parte, el responsable de Enseñanza Pública de UGT, Chema Pinto, ha reclamado "una única carrera profesional" para todos los docentes, que sea "factible, seria y que traiga mejoras reales". El sindicato considera que el modelo planteado por la Comunidad es "infumable" y cuestiona los requisitos para acceder a los complementos. En concreto, Pinto ha criticado que el sistema exija una trayectoria de hasta 36 años y que la obtención de los 150 puntos necesarios dependa de la valoración de los equipos directivos de los centros.

ANPE, cuyos representantes sí se desplazaron este viernes hasta la Consejería de Educación, finalmente optó por no entrar en la reunión. El sindicato ha justificado su decisión alegando que "las circunstancias no eran las apropiadas" para negociar y ha manifestado su intención de retomar los encuentros una vez celebradas las elecciones sindicales del próximo 3 de diciembre.

Zarzalejo acusa a los sindicatos de abandonar la negociación

Frente a las críticas sindicales, Zarzalejo ha defendido que la carrera profesional es una medida destinada a reconocer tanto la trayectoria como el trabajo de los docentes y ha recordado que la negociación comenzó el pasado 22 de septiembre, cuando se reunió con los cuatro sindicatos representativos. Según su versión, en aquel encuentro las organizaciones recibieron favorablemente la iniciativa y plantearon, entre otras cuestiones, que los sexenios no fueran sustituidos por el nuevo complemento.

Precisamente, una de las diferencias que ha destacado la propia consejera respecto a otros modelos autonómicos es que Madrid plantea mantener los sexenios y añadir a ellos la nueva retribución. También ha defendido que los docentes puedan percibir desde el primer año de implantación una cantidad correspondiente a todos los grados de la carrera, aunque inicialmente sea inferior, en lugar de introducir los complementos de manera escalonada.

"Esta carrera lo que persigue es precisamente reconocer social y también económicamente la labor y la trayectoria de cada uno de nuestros docentes. Cuanta más trayectoria, más reconocimiento económico tienes", ha explicado al ser preguntada por las críticas a los requisitos y los años necesarios para alcanzar los distintos grados.

Asimismo, la consejera ha puesto en contexto todos los desencuentros con los sindicatos desde el comienzo de la huelga educativa, iniciada el 14 de octubre. En este sentido, ha recordado que, antes de esa fecha, los representantes sindicales habían participado en las reuniones de la Mesa Sectorial y ha señalado que CCOO abandonó las negociaciones el 15 de octubre, CSIF el 29 de octubre y UGT el 12 de noviembre. Este viernes, según ha explicado, ANPE también ha decidido no incorporarse al encuentro.

Zarzalejo ha rechazado que la Consejería se niegue a negociar y ha defendido que la mesa sectorial debe estar integrada por las organizaciones elegidas por los propios docentes en las elecciones sindicales. Por ese motivo, ha descartado reunirse con el comité de huelga, al considerar que las organizaciones y plataformas que lo integran no cuentan con la representación obtenida en las urnas para negociar las condiciones laborales del conjunto del profesorado.

"Yo no me puedo sentar a negociar nada con un comité que no está legítimamente representado para pactar unas condiciones laborales que luego afectan a todos los docentes", ha afirmado. Por ello, ha invitado a las organizaciones sindicales a retomar el diálogo después de las elecciones del 3 de diciembre, cuando se renovará la representación en las mesas sectoriales.

La titular de Educación ha asegurado, además, que la Comunidad seguirá adelante con la implantación de la carrera profesional docente a partir de enero, al tratarse de un compromiso adquirido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, los sindicatos mantienen sus críticas al modelo y reclaman una negociación que incluya otras mejoras, entre ellas una subida salarial lineal para todos los docentes y una actualización de la normativa relativa a la diversidad en las aulas.