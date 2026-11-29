La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido en la mañana de este domingo a depositar su papeleta en el censo electoral con un mensaje centrado en la expectación ante el veredicto popular. Tras ejercer su derecho al voto en el IES Fortuny, ubicado en el céntrico distrito de Chamberí, la dirigente ha manifestado su deseo de que la jornada discurra con agilidad para conocer cuanto antes la decisión ciudadana expresada en las urnas.

Ante los medios de comunicación congregados en el colegio, Díaz Ayuso ha confesado de forma espontánea el ánimo con el que afronta el recuento nocturno: "Tengo mucha ilusión porque llegue la noche", ha asegurado a los periodistas tras depositar sus sobres. En este sentido, ha admitido que prefiere que las horas transcurran deprisa y que "pase rápido" el trámite diurno para dar paso al escrutinio definitivo que determinará el futuro mapa político.

La mandataria autonómica ha querido poner en valor el ambiente festivo y participativo que se respiraba en las calles de la capital durante las primeras horas de la cita con las urnas. "Me encanta ver las calles de Madrid llenas de gente yendo con muchísima ilusión a votar", ha subrayado, enfatizando además lo gratificante de contemplar las colas de votantes en una fecha crucial: "Es muy bonita y que viva la democracia".

Las impresiones de la dirigente coinciden con una notable movilización del electorado. De acuerdo con el primer balance oficial ofrecido por el Ministerio del Interior a las 14:00 horas, la participación en la Comunidad de Madrid ha experimentado un incremento del 6,63% respecto a los comicios anteriores, situándose en un significativo 47,18% del censo electoral.

Este incremento de la afluencia en los colegios madrileños marca una pauta de gran activación ciudadana en una convocatoria decisiva. La afluencia constante de electores durante la mañana refleja el compromiso de la sociedad con los procesos democráticos, en una jornada donde la normalidad institucional y la ausencia de incidentes reseñables han sido la tónica imperante en las mesas de votación.