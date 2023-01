López Miras llevará a Sánchez ante el Tribunal Supremo por el hachazo al trasvase Tajo-Segura

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este martes la decisión del Gobierno de modificar el plan de cuenca del Tajo en contra de lo que se había acordado en el último Consejo Nacional del Agua. Para el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este "hachazo" al Tajo-Segura supone "el mayor ataque político a la Región de Murcia en décadas", perpetrado en un día "que quedará marcado en la historia".

Como respuesta a esta decisión del Gobierno de Sánchez, López Miras ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo contra una medida que "sentencia de muerte el trasvase Tajo-Segura y aboca a la ruina de miles de familias sin inmutarse y sin ningún aval técnico". Esta imposición del Gobierno, recuerda el presidente murciano, se ha adoptado "en contra del dictamen del Consejo de Estado, que vino a decir que esta planificación es una chapuza", a pesar de lo cual, a Sánchez y su ministra "les ha dado igual".

Hay que recordar que el incremento del caudal ecológico del Tajo es una vieja demanda del presidente de Castilla-La Mancha para poner fin al trasvase de agua hacia el Levante por la vía de los hechos. Finalmente, García-Page ha conseguido que el Gobierno de Sánchez acepte sus exigencias en contra del Consejo Nacional del Agua, el Consejo de Estado y los informes técnicos de los expertos, en una decisión que tiene un marcado carácter político.

En el ámbito estrictamente socialista, Sánchez ha obedecido a García-Page en detrimento de Ximo Puig, cuyo papel en este conflicto queda en entredicho a pesar de haber exigido con insistencia el mantenimiento del trasvase para no arruinar a los agricultores alicantinos.

López Miras fue muy duro en sus reproches al Gobierno y afirmó rotundamente que "no voy a tolerar que Pedro Sánchez recorte el 50 por ciento del trasvase Tajo Segura. No voy a tolerar que reduzca hasta 110 hectómetros cúbicos de envíos anuales a nuestros ciudadanos y especialmente nuestros agricultores. No voy a tolerar que Pedro Sánchez mande al paro a miles de trabajadores en el Levante. No voy a consentir que Pedro Sánchez, empobrezca a la Región de Murcia con sus decisiones".