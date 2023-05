López Miras: "Sánchez se ha acordado del agua ahora que estamos en una sequía urgente"

Las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina y en muchos de los territorios podría haber un vuelco electoral hacia la derecha. En otras, como el caso de la Comunidad de Madrid o en Murcia, el PP podría obtener más votos que toda la izquierda junta en esas regiones. Para comentar estos sondeos y la situación de la CCAA que preside el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

López Miras ha asegurado que quiere que "las decisiones de la Región de Murcia no se tomen en Madrid" y por ello descarta tener un pacto de gobierno con otra formación, principalmente Vox. Cree que "la mayor garantía" para que eso ocurra es "un gobierno sólo del PP". Sobre los sondeos ha dicho que "las encuestas están bien, marcan una tendencia, pero lo importante es lo que pase el 28M".

En este sentido, ha dicho que los populares Murcia necesitan "una mayoría necesaria" porque no quiere volver a tener un gobierno de coalición. Ha recordado lo que ha ocurrido durante la última legislatura y ha dicho que "los gobiernos de coalición no son eficientes". "Me plantaron una moción de censura en mitad de la pandemia", ha añadido López Miras que ha puesto de ejemplo "lo que está pasando con Ayuso, que le tumbaron los presupuestos o le votan en contra de la mayor rebaja fiscal". López Miras ha pedido "estabilidad" y conseguir "obtener más diputados de que la izquierda".

Uno de los asuntos que ha comentado Fernando López Miras es la situación de la capital de su región tras la moción de censura con la que el PSOE de José Antonio Serrano se hizo con el poder en 2021. Ha dicho el presidente murciano que "es un desastre" porque "al final pusieron el gobierno de la séptima ciudad de España en manos del sanchismo". Han convertido "una ciudad que tenía un potencial en un desastre".

Consecuencias del fin del trasvase Tajo-Segura

El presidente de la Región de Murcia ha comentado cómo está aprovechando el Gobierno de Pedro Sánchez la situación del Mar Menor para hacer política contra su Ejecutivo. Ha dicho que "ya ni siquiera hay diálogo" y que lo "último" que saben de la ministra Teresa Ribera es que "vistió el Mar Menor y nos enteramos por la prensa". Hubo algunos municipios a los que acudió la responsable de Transición Ecológica en "los que no se avisó al alcalde" salvo en La Unión porque "está gobernado por el PSOE".

Sobre cómo el Gobierno ha reducido un 50% el trasvase Tajo-Segura y las consecuencias que puede tener para la Región de Murcia López Miras ha dicho que en su CCAA "la agricultura lo es todo" y que siendo "en torno al 3% de España produce el 25% de las frutas y hortalizas de este país". Ha apuntado que "no se puede desaprovechar ese activo" y que por eso han recurrido ante el Tribunal Supremos la decisión del Gobierno. El presidente murciano ha asegurado que puede afectar a unos "300.000 puestos de trabajo".

López Miras ha dicho que el Gobierno se lo está "cargando" por "una decisión sectaria, ideológica y partidista" que va a beneficiar a Portugal. Ha contado que ese agua que no se trasvasa al Segura desde el Tajo continúa su camino hacia el país vecino donde "están haciendo unas plantaciones de olivos intensivos". El presidente de la Región de Murcia ha sacado pecho de la gestión del agua que se hace en su CCAA y cómo es un referente mundial en este ámbito. "Vienen de Israel para ver lo que estamos haciendo en la Región de Murcia con la gestión del agua", ha añadido.

"Se convoca la mesa de sequía y no va el ministro"

El presidente de la Región de Murcia ha dicho que "el agua es una política de Estado": "Aquí Sánchez se ha acordado del agua ahora que estamos en una sequía urgente. Feijóo esto se lo tiene trabajado: he hablado con él y mucho del plan de agua". López Miras ha subrayado que "es obligatorio que España tenga un plan hidrológico que gestione los recursos hídricos del agua", recordando que esto "compete al Gobierno central, por mucho que quieran responsabilizar a las CCAA".

El líder de los populares murcianos ha lamentado que, ante la grave sequía, "el Gobierno central no está haciendo nada": "Hace dos semanas, se convoca la mesa de sequía y no va el ministro, sino el secretario de Estado. Ya te da la importancia que tiene la sequía para ellos". Para paliar los efectos de la ausencia de lluvia, la Región de Murcia está dando ayudas y exenciones fiscales a los agricultores, y apuesta por un "riesgo de socorro" porque "el problema no es la cosecha de este año, la cosecha de este año ya la han perdido los agricultores de secano", y "o se hace un riesgo de socorro, o pierden los árboles".

Además, se ha manifestado "en contra" de las destrucción de presas y, nuevamente, ha exigido un plan hidrológico nacional que incluya "trasvases y presas para poder contener y repartir el agua que tiene España".

Su relación con Feijóo

En el turno de preguntas de los oyentes, López Miras ha criticado la "situación de discriminación" que sufre la autonomía que preside. En su opinión, la llegada del AVE "ha sido un gran fracaso".

Finalmente, se ha referido a su relación con la cúpula del PP, que "no puede ser mejor": "No voy a decir que me haya sorprendido, pero es muy gratificante". Sobre la crisis generada por Casado y Egea en su partido, ha valorado el hecho de "atajar una crisis tan profunda, llegar al acuerdo unánime de que la persona más capacitada era Feijóo y que en 48 horas supiéramos articularlo".