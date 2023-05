"La verdura fresca será un artículo de lujo y los que no puedan pagarla comerán gusanos"

El equipo de Es la Mañana de Federico se ha trasladado a Murcia para un programa especial en el que se ha abordado el problema del Mar Menor con Natalia Corbalán, de la Fundación Ingenio y con Pedro Fernández, de Agroingenieros por el Mar Menor. La primera ha asegurado que en un "problema político" en el que no les "importa el Mar Menor" y que "soluciones hay, pero no hay soluciones políticas".

La responsable de esta fundación cuya misión es "garantizar la soberanía alimentaria de España y Europa" cree que "se está procurando un genocidio encubierto" porque "está velado" y "los agricultores están adormecidos" por "un marco regulatorio que les asfixia y no les deja producir". En Murcia "se inventó el más con menos y el uso eficiente de los recursos es eficiente al máximo" y hay "40.000 hectáreas protegidas por ley". Ha sido muy crítica con el Gobierno de la Región de Murcia que preside el popular Fernando López Miras destacando que "hay una serie de connivencias políticas auspiciadas por el Gobierno de Murcia que quiere acabar con la huerta de Europa y convertirla en el polo solar de Europa".

Sobre la situación del Mar Menor ha dicho que "la agricultura tiene una incidencia en la cuenca vertiente" y que "no la produce la agricultura de ahora que es moderna, sino la histórica. No se nos puede culpar por eso". "Esos acuíferos están conectados con el Mar Menor", ha explicado Natalia Corbalán que ha destacado que "los científicos están pidiendo que se extraiga el agua". El representante de Agroingenieros por el Mar Menor ha hablado también del problema de los nitratos por el que están culpando a la agricultura. Ha asegurado que "aguas abajo de Toledo el Tajo contiene 550 veces más que el del Mar Menor y el 90% viene de las aguas residuales. Simplificar que el nitrato es solamente agricultura es mentir".

En este sentido Natalia Corbalán ha indicado que los supuestos nitratos del Mar Menor también tienen su origen en "aguas residuales urbanas". "Todo el mundo sabe cómo está urbanizada la zona del Mar Menor" donde "los bombeos están obsoletos" y "los peces no mueren por los nitratos, sino porque hay vertidos". Alguna de las imágenes de miles de peces muertos fueron después de que se liberara "un tanque de tormentas", pero "interesó culpabilizar a los agricultores".

La responsable de la Fundación Ingenio ha dicho que "la tormenta perfecta es un plan del Gobierno central para hacer un cambio de modelo y se sirven de ecologistas locales muy bien engrasados y la complicidad del PP de López Miras". Cree que los populares murcianos deberían imitar a los andaluces que saben que "o exportan fresas o exportarán andaluces" y "en Murcia o exportamos lechugas o exportamos murcianos". "Aquí hay un polo hortofrictucula de primer nivel que da de comer a Europa, si esto no produce Europa no come. Somos la huerta de Europa", ha reiterado Corbalán que ha preguntado: ¿Por qué traen los regadíos hacia aquí? Porque son las tierras más fértiles del mundo".

Sobre la ley de protección del Mar Menor del Gobierno de Fernando López Miras ha dicho que es una "ley de destrucción de la agricultura" aunque ha reconocido que "el Mar Menor tiene que tener un marco regulatorio que lo proteja pero no a costa de la agricultura". "Ellos acogen el relato del nitrato y tapan las vergüenzas en torno a las aguas residuales que afecta a ayuntamientos y al Gobierno de Murcia del PP", ha asegurado.

Cree que la actividad de los agricultores "es compatible con todas las actividades" y que en la zona "cabemos todos" y "no sobra nadie". Esta es "una guerra que sólo beneficia a ellos" porque "hay un problema multifactorial, pero aquí culpan a los agricultores". Cree que esto acabará con más trabas para los agricultores a los que si los "metes en un despacho, los criminalizas socialmente y los aburres" al final consiguen que vendan "sus tierras a grandes fondos buitres para que llenen esto de placas solares". "Quieren convertir esto en Soria, en un erial", ha indicado Corbalán que piensa que es una "imprudencia política de unos gobernantes que no saben lo que tienen entre manos".

La representante de la Fundación Ingenio ha dicho que su plataforma es "apartidista" y que salvo con Podemos y Ciudadanos se han reunido "con todos" y que el presidente de la Región de Murcia les "desatendió por tres veces" y sólo les ha atendido "en el periodo preelectoral". También ha incidido que es un problema político y que "se puede parar en las urnas" y ha advertido que "la verdura fresca será un artículo de lujo" y que "los que no puedan pagarlos comerán gusanos".

"Desmontar un relato cuesta muchísimo"

El representante de Agroingenieros por el Mar Menor ha dicho que "lo que no podemos pretender es resumir tanto una realidad" porque "generamos falacia y mal conocimiento". Ha dicho que el "crecimiento exponencial de algas" se debe a la "presencia de nutrientes" y para que eso suceda tiene que haber "fósforo". Esta sustancia se "produce en las aguas residuales" y que eso "demuestra que no viene de la agricultura". Sobre su plataforma ha dicho que han nacido porque "la agronomía es una moda milenaria y la están poniendo patas arriba" Lo único pretendemos es decir que los números no cuadran. Nos hemos metido en el Mar Menor para ver el problema de los nitratos. El dato que dice en el periodo 2016-2019 el nivel de nitrato no existe. No hay presencia de nitrato según la Unión Europea".

"Intuyo que desmontar un relato cuesta muchísimo", ha asegurado Pedro Fernández que ha advertido que "la sociedad quiere culpa y culpable". Y que ya tienen "la culpa con el nitrato" y a los culpables con los agricultores". Por eso cree que "ya no van a desmontar eso". También ha dicho que en el caso de la situación del Mar Menor "no se trata de buscar culpables o culpa sino de buscar soluciones". Pedro Fernández ha señalado que "el nitrato" no hay que "asociarlo exclusivamente a la agricultura" y que "el acuífero se puede recuperar pero necesitará tiempo, ¿por qué no deprimimos el acuífero?". "Se hace activando pozos legales", ha explicado el responsable de Agroingenieros por el Mar Menor que ha indicado que "la red de saneamiento de los pueblos ribereños está destrozada".

Sobre la muerte de los peces ha dicho que no es "por el nitrato" y que "los peces se mueren por falta de oxígeno". "Como sociedad no podemos permitir que esa imagen vuelva a suceder", ha dicho remarcado que el del Mar Menor y el de su cuenca vertiente "es un problema multifactorial, no puede verse desde un sólo prisma". "El diagnóstico lo tenemos todos claro, ahora hace falta actuar", ha indicado.