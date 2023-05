El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, José Vélez, tuvo ayer una manera muy particular de pedir el voto de los murcianos para las elecciones de este próximo 28 de mayo.

En una entrevista en la televisión regional murciana, La 7 TV, Vélez se dirigió a los votantes en estos términos:

"Yo no pido a la sociedad murciana nada más que una cosa (la llevan engañando 28 años, de una manera especial en estos cuatro últimos): que me dejen engañarla cuatro años a mí. A lo mejor, y yo les aseguro que se van a ver con un presidente que no les engaña, que cumple sus compromisos. Y entonces se darán cuenta de que hay otra forma de hacer política, que es con la verdad."