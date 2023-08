López Miras mantiene su negativa a gobernar con Vox a pesar del acuerdo en Aragón

La investidura del presidente en funciones de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, sigue encallada y sin visos de que salga adelante mientras se van agotando todos los plazos. La fecha tope es el próximo 7 de septiembre. Si para entonces no hay un pacto de investidura que haga nuevamente presidente a López Miras, la Región de Murcia se enfrentaría a la repetición electoral, una contingencia que muchos ya ven como inevitable.

El acuerdo de Gobierno en Aragón, donde el candidato popular ha dado entrada a Vox con una vicepresidencia y dos consejerías, no es motivo suficiente para que la postura del PP cambie en Murcia, según sostienen las fuentes del Partido Popular. Los de López Miras insisten en que la situación de Murcia no es comparable con la de Extremadura, Baleares, Valencia o, mucho más recientemente, Aragón.

Los populares murcianos recuerdan que su partido "consiguió el 43% de los votos y está a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta", mientras que "en Aragón, el PP obtuvo un 35,5% de los votos, a falta de seis diputados" para alcanzar esa misma mayoría. Además, insisten en el PP de Murcia, aquí "no existe posibilidad de formar un gobierno alternativo, salvo que Vox se alíe con PSOE y Podemos, porque el PP suma más que toda la izquierda. En Aragón, si Vox no vota a favor del candidato del PP, existe la posibilidad de un gobierno alternativo".

Oferta a Vox de cargos institucionales

La diferencia entre necesitar el voto afirmativo de Vox o, simplemente, la abstención, es el matiz que los populares murcianos enfatizan a la hora de negarse a dar entrada a los de Abascal en el Ejecutivo regional. En consecuencia, López Miras "mantiene su voluntad de alcanzar con Vox un acuerdo programático que facilite un gobierno y desbloquee a la Región de Murcia. Con el fin de facilitar ese acuerdo se le ha ofrecido a Vox cargos institucionales designados por la Asamblea como el senador autonómico y representación en la mesa del parlamento", pero en ningún caso aceptarán la presencia de consejeros de Vox en el Ejecutivo regional.

Finalmente, en el PP insisten en que no necesitan a Vox para gobernar. "Por tanto -concluyen los de López Miras- si el PP no gobierna en Murcia no es porque no se llegue a un acuerdo; es porque Vox bloquee la formación del único gobierno posible".

Por su parte, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, mantiene la tesis central de su partido, basada en no apoyar un gobierno del PP si no entran en el Gobierno con cargos ejecutivos, como ha ocurrido en el resto de autonomías donde los populares han necesitado el apoyo de Vox para obtener la investidura.