La falta de acuerdo de PP y Vox en Murcia da al traste con la moratoria urbanística del Mar Menor

La aprobación de la Ley del Mar Menor en el parlamento murciano a comienzos de la pasada legislatura incluía una moratoria de tres años en la aprobación de nuevos planes urbanísticos de los municipios ribereños que incluyera la construcción de nuevas viviendas. Dicha prórroga finalizó el pasado 3 de agosto, momento en el cual el Gobierno en funciones de López Miras aprobó un decreto-ley para ampliar su vigencia el tiempo necesario hasta que la consejería de Fomento diseñe un plan general de ordenación territorial de la zona. El decreto tenía que ser convalidado este viernes en la Asamblea Regional, pero los votos en contra de la oposición en pleno han impedido su aprobación, por lo que los ayuntamientos de la zona del Mar Menor podrían aprobar desarrollos urbanísticos en sus respectivos municipios.

Los motivos de la oposición para votar en contra de la moratoria urbanística son, no obstante, completamente distintos. PSOE y Podemos rechazan el decreto de López Miras porque no quieren una moratoria temporal, sino la prohibición definitiva de la actividad urbanística en la zona cercana al Mar Menor. Por su parte, Vox rechaza la moratoria por considerarla inútil para mejorar la calidad de la laguna salada, cuyos problemas ecológicos vienen provocados por los vertidos incontrolados de los municipios y no por la existencia de más o menos viviendas en la zona.

En todo caso, el rechazo del decreto-ley ha supuesto una derrota sonada para el PP, que ha visto de primera mano las consecuencias de no contar con una mayoría parlamentaria, al no haber alcanzado un acuerdo de legislatura con Vox. En una nota de prensa hecha pública pocas horas después de la votación de la diputación permanente de la Asamblea, el PP acusa a la izquierda murciana de "dinamitar cualquier barrera de protección del Mar Menor frente al urbanismo", algo que los populares consideran "muy grave e irresponsable".

Para el PP murciano, "PSOE y Podemos se han quitado la careta, se les cae su discurso de defensa y protección del Mar Menor, porque han votado a favor del descontrol urbanístico en el entorno del Mar Menor". Según los populares, las dos fuerzas izquierdistas "han votado en contra del Mar Menor. El PP ha evitado, sin embargo, arremeter contra Vox por sumarse al rechazo del decreto, dedicando al partido conservador una sola línea de su comunicado en la que afirman que "su postura respecto al Mar Menor es conocida y dista de la del PP".

Hay que recordar que de los 4 municipios ribereños del Mar Menor, tres están controlados por el Partido Popular (Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar) mientras que solo uno de ellos (Los Alcázares) está en manos del PSOE. Por otra parte, la construcción de nuevas viviendas en la zona exige la aprobación de los respectivos expedientes urbanísticos, una tramitación que se dilata varios meses y, en consecuencia, daría tiempo para que el Gobierno regional lleve adelante una nueva propuesta que cuente con el apoyo de Vox.

Sea como fuere, el desencuentro entre ambos partidos es una nueva dificultad en las relaciones de ambos en el proceso negociador que se está llevando a cabo por las direcciones nacionales de ambos partidos en Madrid.