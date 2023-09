Los agricultores murcianos no descartan crear un partido político como en Holanda

En Murcia existe un problema muy grave desde hace años en relación al Mar Menor y a la agricultura. Ahora, con el nuevo gobierno de coalición entre PP y Vox, los agricultores esperan soluciones. Hoy ha estado en Es la Mañana de Federico de esRadio la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, quien ha explicado la situación y el problema estructural que se está viviendo y la necesidad de soluciones reales de inmediato. Corbalán coordina la parte intelectual de los regantes de Murcia, que tecnológicamente son de los más adaptados y punteros del mundo. Tras la formación del nuevo gobierno, Natalia Corbalán considera que la situación es de tal gravedad que "este nuevo gobierno de coalición tiene todo el margen del mundo para mejorar la situación". Tiene esperanza en que la actual y mal llamada Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que ellos han bautizado como "Ley de destrucción de la agricultura", se modifique de manera inmediata, ya que "mantener este texto es una irresponsabilidad y dejarlo tal como está es suicidar a la Región de Murcia". Y es que esperan ansiosamente que este nuevo gobierno "se ponga en contacto para empezar a trabajar de manera coordinada".

Además, confía y desea que el gobierno "no se deje llevar por el populismo eco destructor por el que ya se dejó llevar en aquel pacto que dio lugar a la actual ley con PSOE y Ciudadanos en la antigua coalición de gobierno." Esta ley, señala, que entre otras cosas, "lejos de mejorar y proteger el Mar Menor, lo que está haciendo es cargarse hectáreas de regadío. Esto es un drama". Por otro lado, no solamente defiende que la ley hace daño a la agricultura, sino también a nuestra economía: "No somos conscientes de la irresponsabilidad que supone no incorporar acciones dirigidas a mejorar el Mar Menor".

La directora de la Fundación Ingenio insiste en que "el problema es muy sencillo de resolver siempre que se lleven a cabo las infraestructuras que nosotros reclamamos y que son la solución al problema". Además, incide en el origen de esta degradación del mar, sobre la que hay que actuar: "El origen se sitúa en las aguas residuales de origen humano que van entrando por el deficiente saneamiento y la deficiente depuración de las estaciones depuradoras". Todo esto se evidencia "con datos y no con opiniones", atendiendo a las observaciones y analíticas que llevan a cabo periódicamente. Reconoce, igualmente, que todos los gobiernos que han tenido responsabilidades en la Región han hecho mucho daño "por acción y por omisión al Mar Menor" y que "se está permitiendo que se desmonte todo el tejido socio económico de la región de Murcia".

Ahora, con esta nueva coalición, Natalia Corbalán duda sobre los intereses que puede haber en la Consejería de Agricultura, que finalmente se ha asignado al PP y no a Vox: Creo que es lo que ha demorado la constitución del gobierno. Yo tengo claros los intereses que hay y son los mismos que consignan en esta ley un uso monopolista para las fotovoltaicas, para destinar terrenos de regadío a usos fotovoltaicos". Habla también de esta consejería como "la piedra angular de la Región de Murcia".

Ha querido insistir también en que "la solución la tiene la sociedad civil y la injusticia es tan grande que vamos a seguir luchando. Es la supervivencia de todos lo que está en juego". Por su parte, ha hecho referencia al caso en Europa con Holanda, que ya cuenta con un partido de agricultores: "Si tenemos que seguir el ejemplo, lo vamos a hacer".