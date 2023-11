La alcaldesa de Alhama de Murcia, María Cánovas (PP), está harta de las faltas de respeto por parte del grupo municipal del PSOE y ha decidido poner pie en pared. El encontronazo ha sido con el concejal socialista Antonio García, que el pasado mes de febrero, durante una fiesta local, mandó a la ‘popular’ a "fregar platos", según denunció la propia Cánovas.

En las pasadas elecciones locales, Cánovas se convirtió en alcaldesa gracias a un pacto con Vox que desbancó al PSOE tras ocho años de gobierno. En un vídeo difundido en las redes sociales se escucha como, durante el pleno, Cánovas le dice al concejal socialista: "¿Que yo le estoy faltando al respeto? Cierre ahora mismo su micro. Hable cuando le toque hablar. Cierre su micro".

Ante el intento del García de interrumpir a la alcaldesa hablando de democracia, Cánovas insiste: "¿Le tengo que recordar cómo funciona el reglamento? Apague usted su micro, caballero, que está hablado la alcaldesa de Alhama de Murcia", le dice con contundencia.

"No voy a permitir que venga el partido socialista a hablar de democracia. Usted haga política de lo que considere fuera de este Consistorio. ¿Hablar aquí de democracia, el partido socialista? No se lo voy a consentir. El partido socialista, chistes los justos", sentencia la alcaldesa.

María Cánovas ya había denunciado anteriores faltas de respeto por parte del grupo socialista al que acusa de tener "una doble moralidad" y de hacer comentarios de este tipo: "¿Qué te pasa? Parece que estás con la regla".

"A mi no tiene que venir nadie a decirme si tengo que irme a fregar o me tengo que ir a barrer", denunció en su momento Cánovas. "Lo único que pido es respeto. Sea una mujer de izquierdas o de derechas, que ese es el único problema que tiene el Partido Socialista, que no soy una mujer de izquierdas y solamente por eso, no tengo ni voz ni voto."