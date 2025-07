La tensión vivida en los últimos días en Torre Pacheco, tras la brutal agresión sufrida por un vecino de 70 años y los posteriores altercados, que se han saldado este sábado con el arresto y con tres heridos leves, ha reabierto el debate sobre seguridad e inmigración. Con el municipio murciano blindado por la Guardia Civil y en plena escalada de tensión social, el programa La Trinchera en Llamas, de esRadio, ha contactado con Rubén Pulido, analista y experto en migraciones, para analizar las causas de esta creciente conflictividad.

Pulido ha vinculado directamente los disturbios con la falta de respuesta ante la delincuencia reiterada. "Es una cuestión de inseguridad, y eso es lo que lleva a que muchos ciudadanos se estén movilizando", afirmó. "En la zona de Almería, en Murcia o en Alicante esto lleva ocurriendo años. Lo que antes eran patrullas ciudadanas, ahora es una congregación de un mayor número de ciudadanos que están respondiendo ante una multirreincidencia delictiva", añadió.

Preguntado sobre la reacción social y la acusación de racismo vertida por algunos sectores políticos, Pulido fue tajante: "La inmensa mayoría de las personas no persiguen un enfrentamiento ni un choque, sino que lo que persiguen es darle visibilidad a esta problemática. Quieren que se sepa que llevamos arrastrando un problema de inseguridad durante muchos años y nadie está respondiendo".

Críticas a la gestión policial

El experto también puso el foco en la respuesta institucional, que considera insuficiente y mal dirigida. A su juicio, no se trata únicamente de un problema de recursos o efectivos, sino de cómo se gestionan las situaciones de inseguridad desde dentro. "En algunas circunstancias no es una cuestión ya de capacidad, sino de respuesta adecuada", apuntó. Según denunció, desde ciertos mandos policiales "se están dando instrucciones que no buscan responder a la multirreincidencia delictiva, sino a la reacción social", algo que, en su opinión, "refleja un grave error de enfoque".

Pulido enmarcó esta falta de reacción en un patrón que, según él, España repite respecto a otros países europeos. "Vemos lo que sucede en Francia, en Reino Unido, en Suecia o Bélgica y creemos que aquí nunca va a pasar algo así. Pero cuando el problema llega a las puertas de tu casa, si nadie defiende tu seguridad, tú mismo tomas medidas", explicó.

Advertencia sobre la situación en Canarias

Más allá del caso de Torre Pacheco, Pulido alertó de un escenario que considera aún más preocupante: la presión migratoria en Canarias. "Desde el año 2020 vamos caminando hacia los 200.000 inmigrantes ilegales en el archipiélago, y lo peor está aún por llegar", afirmó. Según explicó, un informe interno de Frontex, fechado en febrero, cifra en 260.000 los inmigrantes ilegales congregados actualmente en Mauritania, muchos de ellos con intención de alcanzar las costas europeas a través de España.

La situación, señaló, se ve agravada por decisiones internacionales como la salida del Ejército francés del aeropuerto militar de Dakar. Este movimiento podría comprometer la capacidad de vigilancia de la Guardia Civil, justo cuando se acerca la ventana climatológica más propicia para la salida de cayucos, entre agosto y octubre. "Los condicionantes no se han dibujado para evitar esa debacle fronteriza, sino que invitan a que se produzca ese estallido migratorio en los próximos meses", aseguró.

España como destino preferente de las mafias

Pulido fue especialmente crítico con la política migratoria del Gobierno central, al que acusa de facilitar la llegada irregular de personas por su pasividad y por mantener lo que considera una política de puertas abiertas. "Estamos caminando en dirección opuesta a países como Italia, Grecia o Portugal, que ya están tomando medidas. Mientras ellos taponan rutas, nosotros seguimos generando atractivo para las mafias de la inmigración ilegal", dijo. A su juicio, España se está convirtiendo en el principal punto de entrada para las redes que trafican con personas. "Este problema va a seguir creciendo. España no está tomando medidas eficaces y la presión migratoria no va a cesar. La ciudadanía ya no confía en que las instituciones resuelvan esta situación", advirtió.