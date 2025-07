Un vecino de Torre Pacheco señala al Gobierno: "Siembran las calles de delincuentes para que nos roben y agredan"

Torre Pacheco vive estos días bajo una calma tensa tras un fin de semana marcado por los disturbios, la presencia de grupos ultras violentos y una creciente sensación de inseguridad entre los vecinos. En medio del silencio que domina la localidad murciana, Daniel Ruiz, residente del municipio, ha sido una de las pocas voces dispuestas a hablar públicamente sobre lo que allí está ocurriendo. Lo ha hecho en una entrevista en el programa En Casa de Herrero de esRadio, donde ha cargado con dureza contra los poderes públicos por "fomentar" este ambiente.

"Hoy Torre Pacheco es foco mediático y todo el mundo está muy pendiente, pero ¿y mañana? ¿Cuándo salte otro nuevo caso de corrupción o cuando la alarma vaya a otro pueblo y este pueblo quede aplacado? ¿Quién va a convivir con esta gente? ¿Quién va a salir a la calle a la hora que quiera?", ha lanzado Daniel durante la conversación.

Al hacer una crónica de lo que ha visto en Torre Pacheco durante las últimas horas, ha explicado que considera que la gente reaccionó "en cadena" a algo que, a su juicio, "se podía haber solventado de una manera eficaz desde el primer momento". En este sentido, ha reclamado que las fuerzas de seguridad "actúen con diligencia" porque la comarca del Campo de Cartagena "está siendo especialmente golpeada por una ola de delincuencia fomentada por los poderes".

Pese a todo, ha insistido en que Torre Pacheco "siempre ha habido un modelo de convivencia ejemplar" donde "todo el mundo que viene a trabajar prospera y mantiene a su familia". El problema, ha dicho, es que "cada vez nos encontramos con hordas de gente que no viene a producir" y que "genera una problemática social muy cierta". "Esto no lo hemos visto nunca en esta zona. Llevamos décadas conviviendo con inmigrantes y nunca habíamos visto algo parecido".

Relacionado Detenidos dos marroquíes en situación irregular por encubrir la paliza al anciano en Torre Pacheco

En su opinión, los incidentes no son nuevos, sino parte de una dinámica que se viene dando desde hace tiempo en la comarca: "Estamos sufriendo oleadas de hurtos, incluso de agresiones físicas. Personas que viven en el campo, o dentro de los núcleos urbanos, han sido asaltadas en medio de la noche, golpeadas, robadas. Los jóvenes no pueden salir a la calle porque les roban, les aplacan y los agreden".

"Se pasan todo el día deambulando"

Ante la pregunta sobre si existe una contradicción entre ese modelo de convivencia "ejemplar" que caracteriza al pueblo y los recientes altercados, ha aclarado que "el problema son las minorías que poco a poco van acaparando más terreno y cuya llegada se ha fomentado". Así, se ha preguntado "por qué hay menores sin padres aquí". "¿Qué se supone que vienen a promover con esto? Esto una provocación que no está al margen del poder público. Se sabe que toda esta gente que no tiene oficio además no se están formando. En cualquier momento puede generar un conflicto de convivencia porque se pasan todo el día por ahí dando vueltas, deambulando", ha añadido.

En cuanto a los grupos infiltrados durante el fin de semana, ha asegurado que "todo el mundo sabe que no son del pueblo" y ha lamentado que no se tomasen las medidas adecuadas para evitar la situación vivida los últimos tres días desde el primer momento: "Se ha dejado que se genere un clima de hostilidad, de guerra, de salvajismo en las calles".

"Esto está provocado. Desde luego, Torre Pacheco no es ningún pueblo racista, ni está en manos de racistas", ha dicho al término de la entrevista. Así, ha acusado al Gobierno de central de haber dejado crecer el conflicto: "Incluso si hubiera alguna víctima mortal —que Dios no quiera—, viene muy bien para exacerbar este discurso de que todos los que queremos seguridad en nuestras calles somos unos extremistas". Nos han vendido, no defienden al pueblo español y lo estamos viendo. Mientras tanto, nos siembran las calles de delincuentes para que nos roben y nos agredan, y ahora resulta que el malo es el pobre ciudadano que recibe los palos", ha denunciado en esRadio.