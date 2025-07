Críticas a Marlaska por su inacción en Torre Pacheco: "Cuando el Estado falla, la gente sale a la calle"

"El Estado de Derecho no funciona", ha recalcado con firmeza Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional y portavoz de la Asociación H50, durante una intervención en esRadio. Según Giraldo, esta falta de eficacia institucional está provocando una reacción cada vez más visible por parte de los ciudadanos, que salen a la calle a protestar en lugares como Sabadell, Alcalá de Henares, Medina del Campo y, actualmente, Torre Pacheco. "La justicia no es eficaz", ha subrayado, apuntando que el conflicto social es ya una realidad "evidente" y que su origen es la delincuencia, un problema "innegable". El inspector ha insistido en que no se trata de incidentes aislados, y ha llamado a observar este fenómeno como una cadena de sucesos que se está repitiendo en diferentes municipios del país. En su opinión, estas protestas vecinales son la consecuencia directa de un Estado social que, en la práctica, ha dejado de dar respuestas efectivas.

En referencia a los altercados de Torre Pacheco ha identificado, desde un punto de vista técnico, la existencia de tres grupos claramente diferenciados. En primer lugar, un grupo compuesto por jóvenes marroquíes, incluso menores de edad, que practican una forma de guerrilla urbana con quema de contenedores, uso de armas blancas, artificios y material pirotécnico, integrado por entre 50 y 60 individuos que han llegado a enfrentarse directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad en una zona concreta del municipio. En segundo lugar, las víctimas: ciudadanos españoles y también marroquíes de edad madura, trabajadores y residentes habituales de Torre Pacheco, que han salido a protestar pacíficamente por el aumento de la delincuencia que sufren a diario: "Las víctimas son el pueblo". En tercer lugar, se encuentran individuos violentos que se infiltran en estas movilizaciones, personas que no residen en la localidad, muchas veces organizadas a través de redes sociales, que se desplazan desde otros puntos con una clara intención de causar daño y enfrentamiento.

El inspector también se refirió a las primeras detenciones relacionadas con la brutal agresión sufrida por un anciano de 68 años el pasado domingo, inmigrantes ilegales que no residen en Torre Pacheco. La detención del tercer implicado se ha conocido hoy a primera hora, ha sido arrestado en Rentería cuando intentaba huir a Francia, en el momento en que se disponía a tomar un tren con destino al país vecino.

Esta ausencia de control ha generado una sensación de impunidad entre los delincuentes. "Si los detenidos por agredir a un anciano fueran condenados y expulsados de inmediato, la justicia estaría hecha y nadie tendría que salir a protestar", afirmó. Sin embargo, destacó que "salimos a la calle cuando el Estado de Derecho falla", poniendo como ejemplo casos recientes como la violación de una joven en Alcalá de Henares o la liberación anticipada de los asesinos de dos guardias civiles en Barbate.

"La gente no reclama solo seguridad, reclama libertad para vivir sin miedo, sin amenazas, y que se respeten sus derechos garantizados por la Constitución", apuntó. No obstante, aclaró que estas manifestaciones deben mantenerse dentro de los límites legales, sin caer en disturbios ni daños materiales.

La buena actuación de los cuerpos de seguridad

En la intervención participaron 50 agentes de la Guardia Civil con material antidisturbios, como bocachas, cascos y escudos, además de la policía local, que actuó en segunda línea y la intervención de seguridad ciudadana, aunque con menos material. El inspector felicitó a ambos cuerpos por su actuación en una situación muy complicada, destacó la eficacia y objetividad con la que se restableció el orden público, donde tuvieron que separar a tres grupos enfrentados.

Además, aclaró que en situaciones de orden público no se suelen hacer detenciones, sino que "tratas de restablecerlo", porque cada arresto implica movilizar a varios agentes para custodiar, trasladar y gestionar a la persona detenida, lo que dificulta la labor policial en momentos críticos a dependencias policiales. Sino que se llevan a cabo en un segundo momento cuando ya todo se ha restablecido y se toman testimonios, se usan cámaras...

La inacción de Marlaska

Asimismo, ha criticado la inacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y aunque no juzga su presencia en Inglaterra en ese momento, ha señalado que tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos debía desplazarse de forma inmediata al lugar: "El ministro de Interior tenía que estar en Torre Pacheco". Además, ha subrayado que los políticos "hacen muy poco por la seguridad ciudadana", pero que siempre pueden aportar "ese apoyo moral", para hacer sentir al ciudadano respaldado y no "abandonado o criticado".

Recomendaciones a la ciudadanía

En cuanto a las recomendaciones para la ciudadanía, el inspector reconoció la dificultad de dar consejos ante una situación tan grave. "No puedo decirle a un padre que no deje salir a sus hijos ni a un anciano que no salga a la calle. Lo que está fallando es el Estado de Derecho", afirmó.

Además, Giraldo desmintió que la violencia y los disturbios hayan sido provocados exclusivamente por grupos ultras infiltrados en las protestas. "Esos grupos solo acuden al olor del problema, pero el problema real es un conflicto social generado por la delincuencia y la falta de una respuesta eficaz por parte de las autoridades", concluyó.