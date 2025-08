Condenan al atacante del jubilado de Torre Pacheco a un año de prisión por robar el reloj a otro hombre

El mismo hombre que desencadenó las protestas de Torre Pacheco en contra de la inseguridad ciudadana provocada por inmigración irregular por propinarle una paliza a un jubilado ha sido condenado por robarle el reloj a otro hombre dos días antes de que se produjese el presunto altercado. El juzgado de lo penal número 1 de Cartagena ha sentenciado a este joven marroquí de 19 años a un año de prisión por el robo del reloj, además de obligarle a pagar una multa de 180 euros y una indemnización para el afectado de 320 euros por lesiones.

Según los hechos probados, eran poco más de las 6 de la mañana del 7 de julio del presente año cuando el chico se acercó a la víctima y le agarró fuertemente del brazo con la intención de sustraerle el reloj comenzando un forcejeo de un par de minutos tras el que se marchó sin conseguir su objetivo pero causando al afectado lesiones que precisaron de asistencia médica. Si bien se trataron de lesiones leves, el hombre recibió un dictamen médico en el que se precisaba que tendría un período de recuperación de ocho días por las abrasiones que el forcejeo le provocó en el brazo.

Por ello, el magistrado ha determinado que el joven magrebí intervino "de forma inmediata y directa" en la tentativa de robo causando, además, las lesiones aportadas por el hombre. El también presunto atacante del octogenario se defendió alegando que él no había sido explicando que trabajaba en labores agrarias el mismo día del intento de robo y que iba a acudir a su puesto sobre las 11 o las 12 horas de la mañana, cuando es "público y notorio" —según el juez— que las labores en el campo comienzan a primera hora de la mañana.

Explicaciones "endebles"

En este sentido, el magistrado considera "endebles" sus explicaciones exculpatorias en cuanto el joven no recordaba si quiera en qué finca iba a trabajar ese día, no pudo aportar contrato laboral, ni la versión del jornalero que, según él, le habría contratado. Por otra parte, se expone en la sentencia que el hombre al que intentó robar el reloj lo reconoció "sin ningún género de dudas, tanto en dependencias policiales como en la vista oral" y que este no conocía al acusado anteriormente por lo que no tenía ningún interés en perjudicarlo.

El afectado había trabajado durante años como portero de discoteca y, aún considerándose una profesión de riesgo para este tipo de incidentes, él mismo defendió que jamás había tenido ningún problema con nadie, por lo que no se podía considerar que este hubiese tentado al atacante ni hubiese tenido un problema anterior con él que le hubiese llevado a robarle el reloj a modo de venganza.

Asimismo, la versión policial y las heridas presentadas por el joven de 19 años coinciden con el forcejeo del exportero de discoteca, mientras que su versión no tenía sustento. El acusado compareció en el juicio oral desde un centro penitenciario del País Vasco, donde se encuentra retenido a la espera de juicio por propinarle presuntamente una paliza al octogenario de Torre Pacheco tan solo dos días después.