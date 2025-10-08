Cinco horas de 'Cumpleaños feliz' por megafonía desatan las quejas de los vecinos en Murcia

La madrugada del martes se convirtió en una auténtica pesadilla para los vecinos de Javalí Viejo, una pedanía del municipio de Murcia. Durante más de cinco horas seguidas, los altavoces del patio de un colegio local reprodujeron sin descanso la canción del "Cumpleaños feliz", un bucle que mantuvo en vilo a buena parte del vecindario hasta bien entrada la madrugada.

El incidente comenzó alrededor de las 23:00 horas del lunes, cuando el conocido tema infantil empezó a sonar por los altavoces del centro educativo. Lo que en principio algunos pensaron que era una broma o una prueba puntual de sonido se prolongó inesperadamente durante toda la noche. Finalmente, a las 04:30 horas, una dotación de los Bomberos de Murcia acudió al lugar para desconectar el sistema de megafonía y poner fin al incesante ruido.

Según informaron desde la cuenta oficial de Bomberos Murcia en la red social X (antes Twitter), la intervención se realizó tras recibir múltiples quejas vecinales por el volumen y la persistencia del sonido. "¡No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... no eran horas!", escribieron los bomberos con humor, acompañando el mensaje de un vídeo del operativo y deseando "feliz cumpleaños" a los afectados.

No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas!😅 Martes 04:30 h, una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo para desconectar el sistema de megafonía La canción llevaba sonando desde las 23:00 horas 🤯 De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños 🎂 pic.twitter.com/IaT8Ly1Lbm — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 8, 2025

Aunque se desconoce el origen exacto del fallo, todo apunta a un problema técnico en el sistema de megafonía del colegio, que habría quedado activado accidentalmente tras algún evento o ensayo. Fuentes municipales consultadas apuntan a que no se trató de ningún acto vandálico, sino de un error fortuito.

Los vecinos, sin embargo, no pudieron evitar la ironía al comentar el episodio en redes sociales. "Ahora los vecinos no van a querer oír esa canción por el resto de su vida", escribía un usuario. Otros, entre el enfado y el humor, agradecieron la actuación de los bomberos, aunque con cierto retraso: "¿Tardaron cinco horas en llegar?".