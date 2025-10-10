Menú
La Guardia Civil ha procedido al desalojo de un camping en Cabo de Palos (Murcia) debido a las intensas lluvias y el fuerte temporal que afecta a la zona.

La Guardia Civil desaloja un camping en Cabo de Palos por el temporal

LD/ Agencias

