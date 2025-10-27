El PP acusa al PSOE y a Vox de "romper la proporcionalidad" en la Asamblea regional

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, ha denunciado este lunes que el PSOE y Vox han aprobado una nueva organización de plenos y comisiones que, según sostiene, "rompe la proporcionalidad surgida de las urnas" y "perjudica al PP". El dirigente popular considera que el pacto entre ambas formaciones constituye "una pinza" contra su grupo parlamentario.

Segado ha explicado que, como resultado del acuerdo entre PSOE y Vox, los plenos de la Asamblea se celebrarán los miércoles y los jueves, días en los que también coincidirá la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Según el portavoz popular, es la primera vez en 43 años de Estatuto de Autonomía que no se respeta ese calendario institucional.

El dirigente del PP ha criticado que la propuesta socialista, respaldada por Vox, fija los contenidos y días de pleno "sin atender a la práctica habitual ni al funcionamiento del Ejecutivo autonómico".

Menos mociones por sesión

El portavoz popular ha destacado también que el nuevo acuerdo reduce el número de mociones a debate en cada sesión. En lugar de las diez que se abordaban en el curso anterior, solo se discutirán seis por semana, y los plenos se desarrollarán únicamente en horario de mañana, suprimiendo las sesiones vespertinas.

Segado ha indicado que el Partido Popular propuso mantener las diez mociones en una sesión continua, sin interrupción a mediodía, pero esa opción fue rechazada por PSOE y Vox. Asimismo, planteó que el pleno de control se celebrase los miércoles y el de impulso los jueves, una propuesta que, según ha dicho, fue retirada por los socialistas para apoyar la presentada por Vox.

Críticas a la "pinza" parlamentaria

Durante su intervención, Segado ha afirmado que "la pinza PSOE-Vox ya no se esconde" y que ambos partidos "se retroalimentan en sus discursos" pese a mantener públicamente posturas enfrentadas. "Unos y otros se necesitan, y hoy han vuelto a pactar", ha señalado.

El portavoz ha cuestionado la coherencia de ambas formaciones al afirmar que el PSOE "pierde credibilidad en sus alertas sobre la extrema derecha" y que Vox "rompe su discurso antisanchista" al votar junto a los socialistas.

Según Segado, el nuevo reparto de tiempos y turnos en la Asamblea permitirá que un grupo con solo dos diputados, como Podemos, pueda presentar el mismo número de iniciativas que el Partido Popular, con 21 escaños. A su juicio, esto supone "una ruptura de la proporcionalidad y del equilibrio parlamentario" que reflejaron las elecciones autonómicas.

El portavoz ha insistido en que la decisión conjunta de PSOE y Vox "perjudica al principal grupo de la oposición" y "contraviene el espíritu de representación" del Parlamento regional.