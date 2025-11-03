Vox da al traste en Murcia con el decreto de vivienda asequible de López Miras

La negativa de Vox a validar en la Asamblea Regional el Decreto Ley de Vivienda elaborado por el Gobierno del Partido Popular ha enviado a la papelera el proyecto estrella del Ejecutivo de López Miras. El enfado de los populares se ha expresado en el propio debate parlamentario y, con especial virulencia, en las redes sociales, donde los dirigentes murcianos del partido de Núñez Feijóo insisten en que han sido víctimas, una vez más, de la pinza entre PSOE y Vox.

El PP murciano asegura que el decreto rechazado iba a permitir la construcción de 25.000 viviendas para jóvenes a precio asequible en los próximos años, una afirmación que los de Abascal consideran una cortina de humo, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años solo se han construido en toda la región 174 viviendas de estas características.

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha insistido en que la reforma presentada por los populares es "un engaño más a todos los murcianos" y un elemento de frustración para los jóvenes y las familias que no pueden comprar su primera vivienda. Antelo lamentó también que no se haya negociado con ellos la elaboración del decreto y que se haya llevado al parlamento murciano como "un trágala", en lugar de tramitarlo como proposición de ley, para que todos los grupos puedan presentar enmiendas al texto.

En declaraciones a la Cadena SER, Antelo ha explicado que el decreto promueve "el modelo coliving, el de compartir vivienda y coche, el mismo que promueve la Agenda 2030, que dice que no tendrás nada y serás feliz". Por el contrario, en Vox defienden "Una España de propietarios, donde los jóvenes y no tan jóvenes puedan tener su vivienda, su familia, su salario digno y su vehículo en propiedad".

Los antiguos socios de Gobierno de López Miras reclaman una norma que baje los impuestos a la vivienda al máximo que permite la ley, aumentar las primas de edificabilidad y convertir en edificable todo aquel terreno que no esté protegido, tres objetivos que, según Antelo, el decreto deja de lado, si bien es cierto que tanto los impuestos como lo de convertir en edificable todo el suelo son competencias que no están transferidas a las comunidades autónomas.

Por su parte, los socialistas han justificado su voto en contra en "la ausencia de diálogo" para elaborar un decreto que no recoge tres de sus principales exigencias, como mantener la titularidad pública de todo el suelo afectado, que el 30% de la vivienda asequible construida se dedique a alquiler barato y duplicar los fondos destinados al programa Aval Joven, para los jóvenes que deciden comprar su primera casa.

Finalmente, el portavoz parlamentario de los populares acusó a Vox y PSOE de haber "formado una pinza para dañar al Partido Popular y bloquear las soluciones que necesita la región", al rechazar una norma "pionera, ambiciosa y fruto del diálogo con ayuntamientos, promotores y colectivos sociales", lo que supone "dar la espalda a los jóvenes y la clase media".