La justicia ordena a una asociación cambiar su nombre por inducir a confusión con el Instituto de Ingeniería de España

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) informa de que una sentencia reciente ha estimado íntegramente la demanda presentada por el IIE contra la Asociación de Ingeniería de la Región de Murcia, declarando que su denominación induce a confusión con la función institucional y profesional que desempeña el Instituto desde 1905 en representación de la ingeniería española.

El fallo judicial establece que la asociación murciana empleaba una denominación que podía hacer creer a la ciudadanía, a las empresas y a las administraciones públicas que se trataba de una institución representativa del conjunto de la ingeniería, cuando en realidad se trata de una asociación que no integra a todas las ramas ni a todos los niveles profesionales habilitantes de la ingeniería.

La sentencia determina que dicha denominación debe ser anulada en el registro oficial y obliga a la asociación a cambiar su nombre, al considerar demostrado que la denominación empleada generaba confusión institucional y profesional, afectando tanto al interés público como a la claridad en la representación colegial de la ingeniería en España. Asimismo, la resolución condena a la asociación al pago de las costas judiciales.

El Instituto de la Ingeniería de España desea subrayar que esta decisión judicial no afecta al derecho de asociación ni a la existencia de organizaciones profesionales legítimas, sino exclusivamente a la necesidad de preservar la claridad, la transparencia y la veracidad en la denominación de las entidades vinculadas al ámbito de la ingeniería.

Garantizar la confianza social y la seguridad jurídica

Para garantizar la confianza social y la seguridad jurídica de una profesión regulada, es fundamental que las instituciones que representan a la ingeniería estén claramente identificadas y diferenciadas, evitando denominaciones que puedan inducir a error sobre el alcance de su representatividad, sus competencias o sus capacidades profesionales.

El IIE continuará trabajando, como lo ha hecho desde 1905, para representar y defender al conjunto de la ingeniería española, tanto en el ámbito nacional como internacional, actuando siempre en colaboración con universidades, colegios profesionales, administraciones y empresas, y velando por la excelencia, la transparencia y el prestigio de la profesión.