No era el objetivo de la Ley

Poco puedo añadir a lo ya dicho o publicado estos días en relación con la revisión de condenas que diferentes tribunales están llevando a cabo en aplicación de ese engendro normativo titulado Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Un texto con fundamentos más que cuestionables y que contiene, además, una elevadísima carga ideológica y seguramente todas las imperfecciones contrarias a los fines de la nomografía, o arte de legislar, que nos enseñó Jeremy Bentham.

Voces mucho más autorizadas, y no pocos especialistas, advirtieron lo que podía ocurrir en caso de su aprobación y entrada en vigor. Oros muchos están explicando ahora lo que en cascada está ocurriendo en Madrid, Baleares, Galicia y Murcia, por ahora. Al comunicado conjunto de las asociaciones de jueces me remito porque me parece bastante ilustrativo. Si una nueva normativa penal establece una pena inferior para un delito hay que aplicarla, realizándose las revisiones caso por caso, es decir, de manera individualizada. Fin.

El público poco familiarizado con las cuestiones técnico-jurídicas, que es la práctica totalidad de la población, incluidos quienes nos informan, debe saber que los tribunales lo que están haciendo es aplicar la Ley y las garantías constitucionales, y si alguien considera lo contrario, en vez de dedicar un aquelarre a los togados desde medios y redes sociales, lo que deberían es tener la valentía de iniciar acciones contra ellos. De manera también individualizada.

En este sentido, casi más importante que las resoluciones judiciales que se están dictando estos días, creo que son las reacciones de nuestros gobernantes. Porque nos informan perfectamente sobre el tipo de personas a las que hemos entregado nuestro devenir y hasta sobre su perfil psicológico.

Entre otros exabruptos, lindezas e improperios, debemos destacar las siguientes declaraciones de quienes nunca debieron tener una mínima oportunidad para condicionar el contenido del BOE y afectar por tanto con sus decisiones a nuestras vidas:

- "Es una interpretación que contradice los logros del feminismo. Hay jueces que no están cumpliendo con la Ley".

- "Naciones Unidas alerta de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen defectuosamente la Ley o la inapliquen".

- "Vamos a reforzar la formación obligatoria en feminismo a todos los operadores judiciales".

- "Nos preocupa que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas e incumplan con el mandato del movimiento feminista".

Los autores de estas chifladuras son, ni más ni menos, que los principales actores y guionistas de la acción de gobierno de nuestro país. La ministra de Hacienda, por su parte, se ha mostrado algo comedida y sugiere que esto no era el objetivo de la Ley, pero conociendo a los impulsores, su carácter y sus antecedentes, podríamos pensar lo contrario.

Estando advertidos como estaban, y siendo conscientes de las consecuencias de la entrada vigor de la norma, incluso por sus amigos de ERC en una de las enmiendas, se decidió seguir adelante y entregarse, no al correcto entendimiento y aplicación del Derecho, sino a los enfoques y sensibilidades feministas de los jueces y magistrados en la interpretación de la norma. Es posible pensar pues, que en mente tenían básicamente someter a jueces y tribunales a los dictados del movimiento feminista.

Las declaraciones del Presidente de Gobierno desde Asia no son tampoco tranquilizadoras y resultan igual de inquietantes. Entiende que hay que encomendarse a las instancias judiciales para que puedan unificar criterios. Lo declara cuando se informa que en Madrid, donde hay varias decenas de casos pendientes de revisión, se ha convocado una reunión el próximo 25 de noviembre con el fin de "estudiar" los efectos de la nueva Ley para que todas secciones de lo Penal de la Audiencia de Madrid unifiquen criterios.

No pocos afines confían en estas reuniones e incluso en el Tribunal Supremo para intentar salvar al Gobierno y su Legislativo de esta situación, desvelando así otra triste realidad. En España cada vez parece más claro que el Estado de derecho ya sólo está en los tribunales inferiores, siendo en los superiores donde se abre cada vez más la capacidad de influencia y condicionamiento.

En paralelo, otros afines claman por una instrucción a los fiscales para que presionen e intenten evitar la revisión de penas por parte de los tribunales, quedando éstos abocados al escarnio público impulsado por quienes monitorizan la práctica totalidad de medios de comunicación. Todo muy estético y con gran decoro. Pero al menos no estamos en Hungría ni en Polonia.