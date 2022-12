Buenos días, ¿es hoy lo de masacrar a la España de Luis Enrique?

Ya me cuesta iniciar este tipo de columnas porque repasando muchas de las que he hecho anteriormente tanto con el Atlético como con España no veo la falta de crítica, pero supuestamente la hay. Al parecer no estamos siendo, algunos, lo necesariamente agresivos que deberíamos ser. Lo hablo mucho con mi compañero Dani Blanco, con el que además suelo mandarme mensajes de análisis durante los partidos y tampoco veo que él no haya criticado a Luis Enrique, por ejemplo. Escucho programas, leo columnas, repaso mensajes y me doy cuenta de que ambos le sacamos pegas a la lista de Luis Enrique inicialmente. A mí tampoco no me gustó lo que pasó con Gayá. Lo pueden escuchar en la fonoteca de esta casa. En mi columna tras el España-Japón se señalan los fallos de Luis Enrique y de equipo en esa derrota. Lo pueden volver a leer. Y hoy, por supuesto, criticaré la actuación de España en la eliminación ante Marruecos. No es suficiente.

Crítica hay, desde luego, pero ya saben, una mentira mil veces repetida se acaba convirtiendo en verdad y lo que ha demostrado este Mundial, nuevamente, es que tu cuchillo periodístico o de aficionado, porque también se critica al hincha que desde su casa quiere disfrutar del fútbol y poco más, debe acabar con sangre en la hoja y en el suelo o, supuestamente, no has analizado bien una derrota. Si no hay un charco a tus pies, no lo estás haciendo bien. De ahí que se organicen las guerras civiles que se organizan en torno a la selección o a los clubes. Hay tantas ganas de tener razón con cuchillo en mano que lo que antes era disfrutar del fútbol ahora se convierte en ponerte en un esquina con un arma a esperar que los hechos te den la razón y salir a repartir puñaladas a diestro y siniestro.

Este Mundial ha sido para España un retrato amplio de lo que somos actualmente en todos los sentidos. En todos. Estamos totalmente desquiciados fuera del campo y nos faltan muchas cosas dentro. Empiezo por lo que ocurre en el césped, que es lo más importante. ¿De quién es la culpa de la eliminación y del tremendo batacazo que supone caer en octavos ante una selección de menor nivel que España? Luis Enrique el primero, como líder, y después los jugadores. Atención, lean bien. Luis Enrique el primero y luego los jugadores. ¿Quién va primero? Luis Enrique. ¿Quién es el seleccionador? Luis Enrique. ¿A quién me refiero? A Luis Enrique. ¿De quién estoy hablando? De Luis Enrique. ¿Quién es por tanto el mayor responsable? Luis Enrique. Ya, lo sé, lo he puesto muchas veces, pero si son nuevos por aquí desconocen que existe una especie de magia negra, un conjuro, una maldición que evita que cuando pongo, como he puesto muchas veces, que Simeone o Luis Enrique por ejemplo son culpables, luego no vengan y me digan que no digo nada del Cholo, de Lucho o del que toque. Es magia antigua, creo.

Ya comentamos en su día que a España le faltaban alternativas en el juego. No veo a Luis Enrique un talibán del sistema como por ejemplo sí me lo parece Quique Setién, pero sí vi, como dije en su día, que a la Selección le faltaban nueves y eso fue porque el seleccionador no quiso llevar más. Lo dije antes de perder y lo seguiré diciendo ahora que se ha perdido, porque para mí jugar sin delantero centro no es fútbol. Lo siento, no me vale lo del falso 9, porque eso se puede hacer con Messi, no con el resto. Jugar sin 9, a mí me parece jugar con uno menos y España solo tenía un delantero centro convocado. Por otro lado está la falta de ambición y la manía de sobar el balón hasta la saciedad. 800 pases sin tirar, no es fútbol tampoco. No puede ser que ayer viendo el partido, Pedri, Rodrigo y Laporte se pasaran el balón continuamente sin arriesgar ni un solo pase por dentro. Ni uno. ¿Pase dentro, pivoto y de cara? Nada. ¿Pase dentro, toco a banda y abro juego? Nada. ¿Meto balón a la espalda de la defensa buscando el fallo y los desmarques de Alba y cía? Nada. ¿Disparo a puerta a ver si suena la flauta? Nada. Y eso cuando ocurre durante un rato se puede achacar a los jugadores, pero si pasa mucho tiempo, el seleccionador tiene que pegar un grito y cambiar el plan, cosa que Luis Enrique no hizo.

Eso sí se lo achaco a Luis Enrique, que por momentos haya sido la misma España que él prometió cambiar. No íbamos a volver a repetir eso de ser campeones del mundo de la horizontalidad, según nos dijo él mismo, y lo hemos sido. Nos hemos vuelto a aburrir en el momento de la verdad, a fin de cuentas. Nos ha faltado juego, valentía y alternativas. Para mí ese es el gran fracaso de Lucho más allá del resultado. No hemos sido la España que él nos prometió. Ahora bien, dicho esto, no me puedo unir al sector del "y si". A los "Ysis". Porque ya dije en su día que yo habría llevado a Iago Aspas, Nacho, Borja Iglesias, Canales o Mikel Merino, pero sinceramente tampoco creo que su inclusión nos hiciese pasar de 0 a 100 como se está diciendo por ahí y decir ahora que con ellos España habría ganado ayer... me parece ventajista. Lo respeto, fui el primero en pedir estos nombres, pero tampoco nos hemos dejado en casa a los Vengadores. De hecho, ahora viene un gran problema para España. ¿Ahora qué? ¿Seleccionador nuevo y qué? Porque lo siento, no veo tanta calidad como se dice en el fútbol español. Los grandes, salvo uno, fichan y no producen jugadores y la clase media-baja de la Liga lo está pasando fatal monetariamente hablando. Esto pinta mal, muy mal.

Y ya por último, el desquiciamiento de la guerra civil española al que me refería antes. A mí me han dicho varias personas que querían que se la pegase España antes del Mundial. No muchas aunque sí más de lo habitual. Y otras han dicho que no iban con la Selección directamente. Pues bien, casi prefiero a la gente que respeta su idea inicial y no se mueve como una veleta ante el viento. Al menos se mantienen firmes en sus convicciones sin depender de agradar a nadie o de buscar la sombra que más sol les quite. Algunos no fueron con España ni tras el 7-0 a Costa Rica. Ok, respeto. Pero si hablamos de ridículos, ojo a los que iban, venían, se fueron, volvieron, subieron, bajaron, aparecieron, se escondieron, gritaron, se callaron, vendieron una idea, la tiraron, nos pusieron de favoritos, luego de calamidad... Eso sí es un fracaso, no tener convicciones en tus ideas, algo que para bien o para mal, sí ha tenido el Luis Enrique que tanto odian.

Antes de Costa Rica, no iban con España. Después de Costa Rica, ojo que sí que estaban con el equipo. Después de Alemania dudaron. Después de Japón recordaron que ellos decían que no era para tanto. Antes de Marruecos volvieron a dudar. ¿Qué digo? Porque si digo que no voy con España y pasan... lo mismo hacen algo y tengo que subirme al carro. Pero claro, si pierden tengo que dejar claro que yo ya sabía todo esto. Pufff, personalidad arrolladora. En fin, que venga lo que tenga que venir ahora. A ver si con un poco de suerte lo que viene es acertado y sobre todo nos evita tanto debate constante alrededor de España. Que lleven a Iago, Nacho, Ramos, Merino, Borja, Canales... que los lleven a todos y con todas las cartas pedidas sobre la mesa, a ver quién es el siguiente en ser masacrado.