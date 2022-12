Anuncios políticos para detener al aprendiz de dictador

La vida política está llena de contradicciones. Quizá la más grave sea soportada por todos los españoles: Sánchez desearía convocar elecciones anticipadas, pero no lo puede hacer ahora porque las perdería, según todas las encuestas. Tiene que aguantar al precio de hacer desaparecer los pocos mecanismos que soportan el tinglado democrático. Sí, Sánchez no tiene tiempo para ganar las próximas elecciones generales y elimina el delito de sedición y malversación para proteger a sus socios y a sí mismo de la acción de la justicia. De paso, transforma las normas básicas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y para culminar su asalto al Código Penal y, naturalmente, al entero Poder Judicial, amenaza con la cárcel a los vocales del CGPJ que se opongan a sus manipulaciones.

Las novedades y tropelías se acumulan en el régimen político impuesto por Sánchez. La osadía de este aprendiz de dictador es conocida. El asunto ahora es quién puede pararlo. Nadie en su partido, a pesar de los rumores, lo detendrá. De la sociedad civil española ni hablo. Su flojera ética y debilidad ciudadana está a la altura de los intelectuales que la jalean En cualquier caso, ojalá tenga algún éxito la concentración que preparan para finales de enero de 2023 algunas asociaciones contra los desmanes de Sánchez. Tampoco nuestra Oposición es para tirar cohetes; albergo muy serias dudas sobre el poder de la Oposición para detener esta deriva autoritaria. Y, sin embargo, no queda otra que prestar atención a los movimientos de VOX y PP.

Mientras que la reacción de VOX ha sido rápida, ruidosa y gritona, incluso dramática en su defensa de las instituciones democráticas, la del PP ha sido más reflexiva y táctica. VOX hace ruido. Estupendo. Anuncia una moción de censura sin candidato y sin fecha. Renuncia a la esencia de esta iniciativa legislativa. No quiere saber nada del factor más relevante de una figura política regulada por el artículo 113 de la Constitución. La sorpresa no es cosa que interese al partido de Abascal. Es un partido de principios. O todo o nada. Respetable son los individuos que defienden esta posición, pero su posición política es harto discutible. Critico sin ningún tipo de paliativo la utilización "eticista" de la moción de censura. La posición de VOX está plagada de contradicciones de difícil solución. Hay que ser muy irresponsable para anunciar algo que se fundamenta en no ser anunciado. Sí, las mociones de censura, en España, se presentan y a las cincos días de su presentación tiene que ser votada. Desde el punto de vista político, el anuncio de VOX es de una absoluta irresponsabilidad.

Pero no seré yo quien persista en la crítica de su ética de las convicciones. Ya están ellos para autolimitarse o autocensurarse. En todo caso, creo que el ruido de VOX está más que justificado ante la osadía autoritaria de Sánchez y el aparente bajo perfil del liderazgo de Núñez Feijóo. Me parece que el grito de VOX, al menos, ha servido para sacar de su silencio al líder del PP, quien ha hecho unas declaraciones dignas de comentarse, especialmente las referidas al adelanto de elecciones generales. Núñez Feijóo ha fundamentado su exigencia a Sánchez en algo evidente: el presidente del Gobierno de España no tiene legitimidad para llevar a cabo reformas constitucionales. "Ha llegado el momento de pedir elecciones anticipadas ya", porque el Gobierno de Pedro Sánchez asume decisiones que "no se sometieron" a las urnas y que van "en contra" de los "principios básicos" de la Constitución. Serias, contundentes y, sobre todo, democráticas son las razones del líder popular. Si Sánchez quiere cambiar el espíritu y la letra de la Constitución, viene a decir el líder del PP, sométase al poder de las urnas. La argumentación de Núñez Feijóo es impecable, pero dudo de que sea aceptada por un tipo autoritario con la cualidad de volver locos a los demás. ¿Qué maneras tiene Núñez Feijóo de hacer entrar en razones a Sánchez? Varias y diferentes, pero una, a mi juicio, sería hoy más que nunca efectiva. No descarto, a pesar de todo, que el líder del PP recurra a esa iniciativa que tiene su mayor fuerza en la sorpresa