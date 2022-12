La dictadura de Sánchez ya está aquí. ¿Hay por ahí algún Cincinato?

De nada vale decirlo, de nada sirvió anunciarlo y no sé si servirá de algo constatarlo, pero la dictadura de Pedro Sánchez ya está aquí. Y como toda dictadura, ha llegado para quedarse. Por un tiempo todavía impreciso, indefinido, pero fuera de los límites legales anteriores a su instauración. En Roma, cuna del Derecho y para evitar que fuera en su tumba, la dictadura era una institución del Estado, prevista para casos excepcionales, en los que se requería una interrupción del funcionamiento de las instituciones, porque la violencia o el caos lo impedían.

Pero la dictadura tenía un tiempo tasado para acometer lo que se entendía mal necesario pero limitado: dos años. Los romanos sabían que el que llega a dictador suele encontrar y, si no, hay siempre gente que lo hace por él, argumentos para quedarse en el Poder. De ahí la limitación en el tiempo –aunque prorrogable– de su legalidad. Porque una dictadura puede ser legal, y algunos derechos pueden suspenderse, pero dentro de la ley. Roma tenía claro que un gobierno nacido para tratar una situación excepcional quedaba fuera de la ley pasado el tiempo concedido.

Cincinato, héroe civil liberal

Cincinato, "el del pelo rizado", era un agricultor famoso por su probidad y apego a los valores de la República de Roma. Como el amor a la República y a la vigencia de la ley está en las antípodas del afán ilimitado de poder, los romanos lo llamaron varias veces para ejercer la dictadura, seguros de que sería temporal. Su historia real fue luego mitificada por los cincinatos, liberales que rendían culto al gesto de Washington renunciando al poder militar y luego al civil tras la guerra de la independencia norteamericana. Pero no extraña que a los norteamericanos de las 13 colonias insurgentes, preocupados por la limitación del poder en el nuevo Estado, les pareciera digno de veneración y hasta le dedicaran ciudades como Cincinatti, Ohio.

La primera vez que los romanos llamaron a Cincinato fue en 460 a.C. para arreglar una crisis entre tribunos y plebeyos por la Ley Terentilia Arsa. Lo hizo y se volvió a su granja. Dos años después, Roma fue invadida por los ecuos y los volscos, y no veían forma de defenderla. Según la leyenda, Cincinato estaba arando cuando llegó el enviado del Senado para pedirle que aceptara el título de dictador y organizase un ejército capaz de vencer. Lo hizo a la misma velocidad que dejando el cargo: dieciséis días desde que logró la victoria hasta que renunció a los poderes excepcionales. Volvieron los ecuos al ataque y el cónsul encargado de la defensa probó su incompetencia, así que vuelta a llamar a Cincinato, siempre junto al arado. A la mañana siguiente, se presentó en el Senado con la túnica de dictador y llamó a las armas a todos los romanos. Cincinato, como militar, no era nada contemplativo: atacó de noche a los ecuos, los engañó con diversas tretas y, viéndose victorioso, les dio la posibilidad de huir entregando a sus jefes. Le quedaban seis meses como dictador, pero sólo quiso quedarse seis días.

Por su ambición cívica de someter la ambición personal a la ley, se convirtió en mito, y ya con ochenta años, aunque bien conservados, en 439 a.C. se le planteó el problema más peliagudo de todos: frenar la ambición del riquísimo Espurio Melio que, aprovechando una hambruna, compró trigo y lo repartió para hacerse con una masa adicta, al tiempo que urdía un golpe armado para tomar el Poder. Descubiertas las armas, Cincinato encargó a Cayo Servilio, magister equitum o jefe de la caballería leal, que llevara a Melio ante su presencia. Melio se negó a ir y trató de organizar un motín, que Servilio cortó en seco matándolo. Al contárselo a Cincinato, éste le dijo: "¡Gracias por tu valor, Servilio! ¡El Estado se ha salvado!". Y así pasó a la historia: volviendo al arado en el hermoso crepúsculo romano.

¿Se cree lo que dice la Oposición a Sánchez?

La información de Libertad Digital, el análisis en esRadio de Javier Gómez de Liaño, el artículo de ayer de Javier Somalo y los editoriales en LD y El Mundo, entre otros, coincidían en su alarma ante el asalto al Constitucional, prueba definitiva del proyecto dictatorial de Sánchez, que está dispuesto a poner por encima de la ley a sus aliados y a él mismo, jefe de una auténtica conspiración para acabar con el régimen constitucional que los españoles nos dimos en 1978 como fruto granado de la Transición.

No ha lugar a equívocos, porque su aparatosa zafiedad no lo permite: Sánchez actúa ya como un dictador, y está dispuesto a que al terminar el año la democracia española esté de cuerpo presente. Y en 2023 acometerá la definitiva abolición de la monarquía parlamentaria y la forja, mediante referendos ilegales, que su Tribunal Anti-Constitucional legalizará, de una vaga confederación de repúblicas denominadas ibéricas, socialistas todas, que Él, y sólo Él, porque todo es obra suya, podrá presidir, ya como tirano.

Isabel Díaz Ayuso, que da la impresión de ser la única dirigente del PP que no prefiere vivir en el siglo XX para evitarse los líos del XXI, fue la primera, aunque no la única, en alertar sobre ese proyecto dictatorial de Sánchez. Ya antes de la última fechoría de Tigrekán III, Inés Arrimadas pidió a Feijóo que como líder de la Oposición presentase una moción de censura a Sánchez, para que en la opinión pública calara la gravedad de lo que está pasando. Este viernes, tras el asalto al Constitucional ciscándose en la ley y en el Parlamento, Santiago Abascal anunció la presentación de la moción de censura quizás con un candidato independiente de los partidos por la misma razón. Y en una rueda de prensa nocturna, la presidenta de Ciudadanos volvió a plantear la imperiosa necesidad de la moción para que la opinión pública española y las instituciones europeas se enteren a fondo del proyecto del tirano monclovita, que es destruir la Libertad y la Nación.

No presentar la moción saldrá muy caro

Vox tiene técnicamente, por su número de escaños, la capacidad de promover una moción, porque hace más de un año que presentó la anterior. Ciudadanos ya lo ha pedido. Queda, naturalmente, Feijóo, y no digo el PP porque estoy seguro de que, si por el partido fuera, presentarían la moción, porque sería la forma de empezar el año electoral colocando al PSOE ante el espejo de su indignidad. Este sábado supimos que el PP tiene ya designados a todos los candidatos autonómicos y municipales para mayo. Muy bien. Pero, ¿con qué discurso? ¿Con el de denunciar el ataque intolerable a las instituciones, pero tolerarlo, porque de eso le acusará Vox, y con razón? ¿O es que el resultado de mayo, catapulta para las Generales, es menos importante que preservar a Feijóo del supuesto desgaste de la moción?

¿Y de dónde sacan que no tener mayoría supone perder la moción? Si se presenta por razones morales, para que no sólo España sino toda Europa se entere de que Sánchez es un dictador, que está atropellando el Estado de Derecho mucho más de lo que lo han podido hacer Polonia o Hungría, no es posible perderla, como no se pierde nunca una denuncia fundada ni haciendo oposición cuando se está en la Oposición. A veces da la impresión de que Feijóo no acaba de asumir que no está en el Poder sino en la Oposición, que debe desgastar al Gobierno para poder reemplazarlo.

Este sábado vi, entre la desazón y el hastío, a Cuca Gamarra, que ha logrado mejorar a Rafa Hernando, diciendo lo mismo que Feijóo: que "no estamos para darle balones de oxígeno a Sánchez" y que "la moción de censura será en las urnas de mayo". Es tan penoso su uso del español que uno tiende a ceder a la tentación pedagógica de explicarle que en mayo hay elecciones, no mociones, una facultad al alcance sólo de los diputados del Congreso. Pero ya lo sabe, perfectamente o imperfectamente, pero lo sabe. Entonces, ¿por qué repetir un argumento que se interpretará como miedo a Sánchez? Uno empieza a temer que Feijóo no ha entendido por qué se hundió el PP de Rajoy o el Cs de Rivera, y tras la moción de Murcia, el de Arrimadas. Porque el votante perdió la confianza en ellos, porque entendió que buscaban más su interés personal que el de los españoles. ¿Y cree que en su caso será distinto? ¿Qué la astucia de no presentar la moción se tomará de otra forma que como prueba de que no cree lo que dice ni dice lo que cree?

Ni Senado, ni pueblo, ni Roma, ni Cincinato

Temo que, hoy, ni en la política ni en la sociedad española hay cincinatos, ni en la política ni en el ámbito civil. Pero la diferencia entre el que está sobre su arado y el tribuno de la plebe o de su partido es que el labriego no debe ir a las elecciones pidiendo confianza a los ciudadanos; y el tribuno, sí. Por desgracia, en esta Roma de cartón en que se ha convertido España, estamos viendo que tenemos a un tirano a las puertas, pero ni Senado, ni Pueblo, ni Roma, ni nada. Corderos silentes esperando al caníbal Sánchez.