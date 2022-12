Boberías las justas: Messi era y es el mejor de la historia

¿Y ahora qué? ¿Ahora qué se va a decir? Porque desde que Messi debutó siempre se ha dicho que Leo nunca sería mejor que Maradona hasta que no ganase un Mundial como Diego. Hiciese lo que hiciese, si Messi no levantaba la copa como hizo Maradona en 1986, el 10 iba ser un secundario al lado del primer D10s de la albiceleste. ¿Y ahora qué? Porque Messi acaba de levantar la copa en el Mundial de Qatar y es campeón del mundo tras la mejor final de la historia. ¿Ahora cuál va a ser la excusa?

Lo que ha pasado hoy en la final del Mundial ha servido para subrayar algo ya escrito, que Messi era y es el mejor jugador de la historia. Messi era y es mejor que el primer D10s, Diego Armando Maradona. Por mucho que los antiMessi se hayan empeñado en decir lo contrario por su odio visceral, no a Leo ni a su personalidad, sino al Barcelona. Seamos sinceros, esto nunca ha sido algo en contra de Messi como jugador sino algo contra el futbolista del Barça. Hasta los brasileños y portugueses, por motivos obvios, han sido menos cansinos con enfrentar a Leo con Diego. Ahora se acabaron las excusas y las mentiras. Leo, respetando siempre la figura del Pelusa, ha sido más constante que Diego. Leo ha marcado más goles. Leo ha ganado más Champions y Ligas. Leo suma siete Balones de Oro. Leo ha liderado a un club como el Barcelona en la élite europea durante dos décadas. Y encima ahora remata la faena ganando en 2021 la Copa América y en 2022 el Mundial. Dejen ya el tema por favor. Se acabó el debate. Antes había algo a lo que agarrarse. Ahora ni eso. Leo Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol y después, el otro genio, Diego Armando Maradona.

Lo de Messi en este Mundial ha sido escandaloso. Ha cogido la mochila de Argentina con un peso de millones y millones de toneladas de pasión en ella y ha sido el líder en todo momento. El que llamaban "pecho frío" ha marcado en todos los partidos salvo en el de Polonia. Ha marcado siete goles y no dudó en los penaltis marcados ante Países Bajos, ante Croacia o en la final ante Francia. Marcó incluso con la derecha. Decían que siempre fallaba en los momentos claves y en Qatar ha sido el mejor precisamente en esos momentos claves. Messi no ha ganado solo este Mundial, porque solo no gana nadie, pero sin él no habría sido posible y todo lo que le han achacado en el pasado, Messi lo ha cogido, lo ha dado la vuelta y se lo ha plantado en la cara a sus odiadores profesionales.

Si alguien diseña el Mundial perfecto para Messi hubiese sido este. De la A la Z. Todas las críticas enfrentadas y resueltas. "No sabe tirar penaltis en momentos clave". Pues ha marcado muchos y encima alguno polémico, que eso para un hater de Messi aún duele más. "Les ganó Arabia Saudí porque pensaban que iban a ganar el Mundial sin jugarlo". Pues sí, al final han ganado el Mundial que pensaban que iban a ganar. "Les ha remontado Holanda cuando iban 2-0". Sí, y después ganaron en penaltis con Messi marcando el suyo. "Modric le dejará sin Mundial". No, fue al revés. "Mbappé enterrará a Messi y cambio de ciclo". Messi gana a Mbappé y su hat-trick en la final y su reinado sigue vigente. Todo eso en solo un mes. Ha sido la venganza perfecta de Leo.

Alguno todavía podrá decir que si Maradona no hubiese caído en el mundo de las drogas habría sido, sin duda, el mejor. Puede ser. Ojalá hubiésemos visto al Diego jugar sin adicciones o vicios, pero por desgracia no se puede borrar lo que pasó. A Diego no le obligó nadie a caer en esas tentaciones. Seguro que Messi, en mayor o menor medida, ha tenido también momentos de su vida en las que ha podido echar a perder su carrera, sin embargo, no lo ha hecho. La vida son elecciones y Leo ha elegido bien. Por esto también era y es el mejor jugador de la historia del fútbol. Y por último, tampoco creo que el fútbol fuese más difícil antes que ahora. ¿Más duro? Seguro, pero ahora es mucho más táctico, más cerrado y muchísimo más profesional. Ahora el físico de cualquier equipo está trabajado hasta la saciedad y no hay rival pequeño. Antes sí los había. Daban más patadas, pero estaban mucho peor trabajados. Tampoco vale de excusa.

Así que ya está. Se acabó. Leo Messi es el mejor. Leo Messi es campeón del mundo con Argentina. Boberías las justas, Messi es D10S en este deporte.