No olvidemos Qatar 2022: muertos y ejecuciones mientras Infantino vestía a Messi

"Por favor, no hagamos el ridículo en el Mundial de la vergüenza". Ese fue el título de una de mis columnas previas a la disputa del Mundial de Qatar y en ella hacía mención al miedo que tenía de que, como suele pasar, tanto periodistas como aficionados suavizaran y blanquearan todo lo que sucediera durante la copa del mundo. Por desgracia pasó. De hecho algunos periodistas tuvieron, de nuevo, la osadía de presumir del trato qatarí al público femenino y homosexual, como si el hecho de no meterles en la cárcel o algo peor fuese ya un mérito de la organización.

Ahora, horas después de que acabase el Mundial, es cuando hay que seguir informando de Qatar 2022. Más que nunca. Yo me comprometo a ello en mi medio, en Libertad Digital, porque ya pasó en Sudáfrica 2010 cuando también hubo muertos en la construcción de los estadios a la par que muchas irregularidades y años después, con algunos campos en pésimas condiciones porque apenas se usan, nadie menciona lo que ocurrió hace 12 años. Esto no puede pasar con Qatar 2022.

Qatar 2022 debe seguir siendo juzgado por lo sucedido, es decir, por los miles de muertos sepultados a base de mentiras y también, como no, por el ridículo constante y vergonzoso del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En este Mundial hemos visto a jugadores de élite, pero también hemos escuchado estupideces de élite. Casi todas dichas por Infantino, algo que me permite decir que en lo suyo también está en la élite. No sé si lo entrena, pero lo parece. Infantino ha sido el campeón del mundo de las estupideces. Nadie le ha quitado ese trono. Ha ganado de sobra al resto de sus rivales. Bota de oro de estupideces. Que le den una copa. Una a él y otra a Joseph Blatter, que tuvo los santos bemoles, de, con mucho dinero en el bolsillo, decir ahora que se equivocó al darle el Mundial a Qatar como anterior presidente de la FIFA. Me imagino a Blatter comiendo caviar y llorando en la limusina mientras dice "sí, no debería habérselo dado".

Este Mundial ha sido vergonzoso. Históricamente vergonzoso. Este torneo se ha levantado pisando la memoria de los muertos. Este torneo se ha pasado por Doha los derechos humanos y la libertad de prensa. Este torneo es todo lo que no se debería hacer en el mundo del deporte. Da igual que se vaya a recordar como el Mundial que ganó la Argentina de Messi porque hasta en el momento en el que Lionel iba a levantar la Copa del Mundo, el Bota de Oro de la estupidez, Infantino, tuvo que estropear el momento vistiendo al jugador del PSG como si fuese un muñeco. Entre él y un emir acosaron al argentino y no le dieron la copa hasta que no se vistiese como ellos querían. Jamás una camiseta de ningún equipo había sido ocultada por una prenda de vestir propia del país o de la cultura que tocase en el torneo en cuestión. En Qatar sí. En el Mundial de la vergüenza, los culpables de que esta atrocidad haya ocurrido acosaron al ganador para vestirle como si fuese un bebé antes de irse a dormir. De todo lo que tenía que preocuparse Infantino, Gianni lo hizo con esto.

Por todo lo dicho anteriormente y por todo lo que va a venir después tenemos que seguir hablando de Qatar 2022. No nos quedemos en silencio como sí han hecho todos los miembros presentes en el Mundial cuando un futbolista iraní está a punto de ser ejecutado en su país. ¡Ejecutado! Y mientras eso pasa, aunque sea en otro país que no es Qatar, Infantino vistiendo a Messi con una sonrisa de oreja a oreja. Deja de arrodillarte y ponte de pie para proteger los derechos humanos, Infantino. Deja de entrenar las estupideces y entrena el sentido común. Mientras tú lo haces, aquí en Libertad Digital seguiremos hablando de Qatar 2022, el Mundial de la vergüenza.